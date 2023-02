Leonardo DiCaprio wrócił do dawnej miłości?! "Ona ma już 28 lat"

Leonardo DiCaprio i Gigi Hadid wrócili do siebie?! Gwiazdorowi chyba skończyły się już modelki

Lata lecą, a Leonardo DiCaprio (49 l.) tylko zwiększa tempo zmieniania modelek u swojego boku. Minęły już czasy kilkuletniego związku z Camillą Morrone (26 l.), którą typowano niekiedy wręcz na pierwszą żonę aktora. Zamiast się ustatkować, gwiazdor "Titanica" szaleje coraz bardziej i chyba niebawem nie wystarczy mu na tym świecie modelek. A może one już mu się skończyły? Na to wygląda, bo według najnowszych plotek rozgłaszanych chociażby przez TMZ Leonardo DiCaprio podobno wrócił do swej dawnej miłości Gigi Hadid nie bacząc na to, że ma ona już 28 lat, co jak na gusta Leo jest wiekiem sędziwym.

Cztery kochanki w parę tygodni? Leonardo DiCaprio nie zwalnia tempa

Od rozstania z Gigi Hadid minęło kilka tygodni, w ciągu których gwiazdor "Titanica" spotykał się z co najmniej trzema innymi pięknościami, takimi jak Eden Polani (19 l.) czy Victoria Lamas (23 l.), a nawet Maya Jama (28 l.). Teraz jednak aktor i Gigi Hadid widziani byli na wspólnej kolacji w Mediolanie. Może gwiazdorowi zaczęły się już po prostu mieszać kochanki? Jedno jest pewne - zachowanie Leo jest tajemnicze i pozostaje czekać na rozwój tych szokujących wydarzeń!

You might wanna pump your breaks if you thought things were donezo with Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid ... because the 2 were seen leaving the same place while overseas. https://t.co/lhGMEqDAPd— TMZ (@TMZ) February 24, 2023

