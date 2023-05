i Autor: AP, Instagram Szok! Leonardo DiCaprio poderwał 37-latkę. Irina Shayk nową zdobyczą gwiazdora?

Nie do wiary!

Szok! Leonardo DiCaprio poderwał 37-latkę. Irina Shayk nową zdobyczą gwiazdora?

Co się dzieje z Leonardo DiCaprio (49 l.)?! Gwiazdor znany z romansowania jedynie z modelkami do do 25. roku życia od jakiegoś czasu zdecydowanie zmienił swoje zwyczaje. Dopiero co łączono go z 28-latką, potem przyszła pora na 36-latkę, a teraz DiCaprio podobno zawiesił oko na 37-letniej top modelce.