Waszyngton ostrzega Hawanę!? Rubio o możliwych kolejnych krokach USA

Sekretarz stanu USA Marco Rubio odniósł się do możliwych działań wobec Kuby w niedzielnym (4 stycznia) wywiadzie dla telewizji NBC w programie „Meet the Press”. Pytany, czy kubański reżim będzie kolejnym „celem” Stanów Zjednoczonych po operacji przeciwko Wenezueli, odparł, że jest on „wielkim problemem”. Dopytywany, czy oznacza to odpowiedź twierdzącą, potwierdził.

„Myślę, że są w dużych tarapatach (...) Nie będę pani mówił, jakie będą nasze kroki w przyszłości i jaka jest nasza polityka w tej chwili. Ale nie sądzę, by to było wielką tajemnicą, że nie jesteśmy wielkimi fanami kubańskiego reżimu” – powiedział Rubio w rozmowie z NBC, cytowany przez PAP.

Rubio, syn kubańskich uchodźców, już w sobotę (3 stycznia) – wspólnie z prezydentem USA Donaldem Trumpem – ostrzegał sprzymierzone z Wenezuelą władze w Hawanie. Sekretarz stanu podkreślił, że gdyby był na miejscu zaprzyjaźnionego z Nicolasem Maduro reżimu na Kubie, „byłby co najmniej zaniepokojony”.

Głos zabrał także prezydent Donald Trump. Ocenił, że Kuba „nie radzi sobie najlepiej”, a Kubańczycy od wielu lat ponoszą konsekwencje tej sytuacji.

„Myślę, że Kuba będzie tematem, o którym będziemy rozmawiać, bo Kuba jest obecnie krajem upadającym, bardzo upadającym, a my chcemy pomóc tym ludziom. To bardzo podobne (do Wenezueli) w tym sensie, że chcemy pomóc ludziom na Kubie, ale chcemy również pomóc ludziom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Kuby i żyją w tym kraju” – zapowiadał Trump.

Wypowiedzi amerykańskich przywódców sugerują, że po wydarzeniach w Wenezueli uwaga Waszyngtonu coraz wyraźniej kieruje się w stronę Hawany.