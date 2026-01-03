Atak USA na Wenezuelę. W Caracas słychać eksplozje! Ogłoszono stan wyjątkowy! Czy Polacy są bezpieczni? [RELACJA NA ŻYWO]

Atak na Wenezuelę. Eksplozje w Caracas

W sobotę około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (około godz. 7:00 w Polsce) w Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty - wynika z relacji mediów i mieszkańców miasta publikowanych w internecie.

Donald Trump wydał rozkaz ataku

Amerykańska stacja telewizyjna CBS News podała, powołując się na przedstawicieli władz USA, że prezydent tego kraju Donald Trump wydał rozkaz w sprawie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym obiekty wojskowe. Potwierdził to Donald Trump, który poinformował, że przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali ujęci i wywiezieni z kraju. Amerykański prezydent dodał, że USA z powodzeniem przeprowadziły atak na dużą skalę wymierzony w Wenezuelę i jej przywódcę

W całym kraju ogłoszono stan wyjątkowy.

Co z Polakami w Wenezueli?

Premier Donald Tusk poinformował, że w tej chwili w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski, a polska placówka w Caracas jest na razie bezpieczna. Dodał, że sytuacja jest monitorowana, a wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane.

