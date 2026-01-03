Atak USA na Wenezuelę. W Caracas słychać eksplozje! Ogłoszono stan wyjątkowy! Czy Polacy są bezpieczni? [RELACJA NA ŻYWO]

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-01-03 10:59

Niespokojna noc w stolicy Wenezueli. Jak podała agencja AFP, sobotę, 3 stycznia, nad ranem, w Caracas odnotowano głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty. Ponadto według Reutersa południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu. Co się dzieje w Wenezueli?

Super Express Google News

Atak na Wenezuelę. Eksplozje w Caracas

W sobotę około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (około godz. 7:00 w Polsce) w Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty - wynika z relacji mediów i mieszkańców miasta publikowanych w internecie.

Donald Trump wydał rozkaz ataku

Amerykańska stacja telewizyjna CBS News podała, powołując się na przedstawicieli władz USA, że prezydent tego kraju Donald Trump wydał rozkaz w sprawie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym obiekty wojskowe. Potwierdził to Donald Trump, który poinformował, że przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali ujęci i wywiezieni z kraju. Amerykański prezydent dodał, że USA z powodzeniem przeprowadziły atak na dużą skalę wymierzony w Wenezuelę i jej przywódcę

W całym kraju ogłoszono stan wyjątkowy.

Co z Polakami w Wenezueli?

Premier Donald Tusk poinformował, że w tej chwili w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski, a polska placówka w Caracas jest na razie bezpieczna. Dodał, że sytuacja jest monitorowana, a wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane.

Sytuacja w Wenezueli - RELACJA NA ŻYWO

W SE.pl znajdziesz bieżące informacje na temat aktualnej sytuacji w Wenezueli. Śledź naszą relację na żywo!

Na żywo

Atak na Wenezuelę. W Caracas słychać eksplozje!

11:05

Wśród celów zaatakowanych w sobotę przez wojsko USA w Wenezueli były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira – podał portal Infobae, analizując doniesienia z serwisów społecznościowych.

11:00

Donald Trump na początku grudnia dostał Pokojową Nagrodę FIFA. Teraz USA zaatakowało zbrojnie Wenezuelę
Donald Trump na początku grudnia dostał Pokojową Nagrodę FIFA. Teraz USA zaatakowało zbrojnie Wenezuelę

10:48

- Szczerze mówiąc po raz pierwszy od bardzo dawna czuję, że jest szansa na zmiany - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową 30-letnia mieszkanka Caracas, komentując nocne eksplozje.

Zapytana o ocenę zdarzenia, odparła, że „w narkodyktaturze nie ma miejsca na negocjacje”.

- Wybory były farsą, nie mamy silnej opozycji, (...) której można zaufać i która przeciwstawi się reżimowi. Niewiele możemy zdziałać, gdy kontroluje i robi wszystko, co chce - oceniła 30-latka, która poprosiła o nieujawnianie jej imienia.

10:35

Donald Trump poinformował, że przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali ujęci i wywiezieni z kraju.

Amerykański prezydent dodał, że USA z powodzeniem przeprowadziły atak na dużą skalę wymierzony w Wenezuelę i jej przywódcę

10:31

Media ujawniają, jak wyglądała pierwsza reakcja Białego Domu po ataku na Wenezuelę. Padł rozkaz?
Media ujawniają, jak wyglądała pierwsza reakcja Białego Domu po ataku na Wenezuelę. Padł rozkaz?

10:22

10:18

Atak na Wenezuelę. Władze oskarżają USA i Donalda Trumpa
11 zdjęć

10:08

"Mam informację w tej chwili o 11 polskich obywatelach, którzy przebywają w Wenezueli; polska placówka w Caracas jest na razie bezpieczna"

- poinformował w sobotę premier Donald Tusk. Przekazał też, że sytuacja jest monitorowana, a wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane.

10:05

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro potępił w sobotę atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i wezwał do natychmiastowego zwołania posiedzenia Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) w tej sprawie.

10:00

Stanowcza reakcji Wenezueli. O atak oskarżą Stany Zjednoczone
Stanowcza reakcji Wenezueli. O atak oskarżą Stany Zjednoczone

9:50

Rząd Wenezueli oskarżył w sobotę Stany Zjednoczone o atak na instalacje cywilne i wojskowe w kraju oraz poinformował, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy - podały agencje AP i Reuters

9:40

Amerykańska stacja telewizyjna CBS News podała w sobotę, powołując się na przedstawicieli władz USA, że prezydent tego kraju Donald Trump wydał rozkaz w sprawie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym obiekty wojskowe.

9:33

9:32

Associated Press poinformowała, że słychać było co najmniej siedem wybuchów oraz przelatujące nisko samoloty.

9:30

W stolicy Wenezueli, Caracas, odnotowano w sobotę nad ranem głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty - podała agencja AFP. Ponadto według Reutersa południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu.

Sonda
Plan pokojowy Donalda Trumpa Twoim zdaniem jest...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA
EKSPLOZJE
ATAK
DONALD TRUMP
USA