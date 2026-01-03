Atak USA na Wenezuelę. W Caracas słychać eksplozje! Ogłoszono stan wyjątkowy! Czy Polacy są bezpieczni? [RELACJA NA ŻYWO]

Atak na Wenezuelę. Eksplozje w Caracas
W sobotę około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (około godz. 7:00 w Polsce) w Caracas, słychać było kilka eksplozji i nisko przelatujące samoloty - wynika z relacji mediów i mieszkańców miasta publikowanych w internecie.
Donald Trump wydał rozkaz ataku
Amerykańska stacja telewizyjna CBS News podała, powołując się na przedstawicieli władz USA, że prezydent tego kraju Donald Trump wydał rozkaz w sprawie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym obiekty wojskowe. Potwierdził to Donald Trump, który poinformował, że przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali ujęci i wywiezieni z kraju. Amerykański prezydent dodał, że USA z powodzeniem przeprowadziły atak na dużą skalę wymierzony w Wenezuelę i jej przywódcę
W całym kraju ogłoszono stan wyjątkowy.
Co z Polakami w Wenezueli?
Premier Donald Tusk poinformował, że w tej chwili w Wenezueli przebywa 11 obywateli Polski, a polska placówka w Caracas jest na razie bezpieczna. Dodał, że sytuacja jest monitorowana, a wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane.
Atak na Wenezuelę. W Caracas słychać eksplozje!
11:05
Wśród celów zaatakowanych w sobotę przez wojsko USA w Wenezueli były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira – podał portal Infobae, analizując doniesienia z serwisów społecznościowych.
11:00
10:48
- Szczerze mówiąc po raz pierwszy od bardzo dawna czuję, że jest szansa na zmiany - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową 30-letnia mieszkanka Caracas, komentując nocne eksplozje.
Zapytana o ocenę zdarzenia, odparła, że „w narkodyktaturze nie ma miejsca na negocjacje”.
- Wybory były farsą, nie mamy silnej opozycji, (...) której można zaufać i która przeciwstawi się reżimowi. Niewiele możemy zdziałać, gdy kontroluje i robi wszystko, co chce - oceniła 30-latka, która poprosiła o nieujawnianie jej imienia.
10:35
Donald Trump poinformował, że przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali ujęci i wywiezieni z kraju.
Amerykański prezydent dodał, że USA z powodzeniem przeprowadziły atak na dużą skalę wymierzony w Wenezuelę i jej przywódcę
10:31
10:22
🚨 ÚLTIMA HORA: Helicópteros de ataque Apache del Ejército de EE. UU. están ANIQUILANDO absolutamente el Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/SFGDxrDQQ8— Matias Schussel (@Mati_Schussel) January 3, 2026
10:18
10:08
"Mam informację w tej chwili o 11 polskich obywatelach, którzy przebywają w Wenezueli; polska placówka w Caracas jest na razie bezpieczna"
- poinformował w sobotę premier Donald Tusk. Przekazał też, że sytuacja jest monitorowana, a wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane.
10:05
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro potępił w sobotę atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i wezwał do natychmiastowego zwołania posiedzenia Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) w tej sprawie.
9:50
Rząd Wenezueli oskarżył w sobotę Stany Zjednoczone o atak na instalacje cywilne i wojskowe w kraju oraz poinformował, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro ogłosił w kraju stan wyjątkowy - podały agencje AP i Reuters
9:40
Amerykańska stacja telewizyjna CBS News podała w sobotę, powołując się na przedstawicieli władz USA, że prezydent tego kraju Donald Trump wydał rozkaz w sprawie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym obiekty wojskowe.
🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026
9:33
🚨 ALERTE INFO— Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) January 3, 2026
Les imperialistes américains sont en train de bombarder la capitale vénézuélienne Caracas, cherchant à semer la terreur parmi les citoyens innocents.
Ceci est un acte terroriste. pic.twitter.com/PjDOGwsuw0
9:32
Associated Press poinformowała, że słychać było co najmniej siedem wybuchów oraz przelatujące nisko samoloty.
9:30
W stolicy Wenezueli, Caracas, odnotowano w sobotę nad ranem głośne eksplozje, którym towarzyszyły dźwięki przypominające przelatujące samoloty - podała agencja AFP. Ponadto według Reutersa południowa część miasta, w pobliżu bazy wojskowej, została pozbawiona prądu.