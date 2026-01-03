Donald Trump na początku grudnia dostał Pokojową Nagrodę FIFA. Teraz USA zaatakowało zbrojnie Wenezuelę

Miesiąc temu Trump dostał Pokojową Nagrodę FIFA. Teraz USA atakuje inne państwo

Kilka tygodni temu Donald Trump wypowiadał się bardzo krytycznie na temat Wenezueli. Nawoływał reżim rządzący w tym kraju do „zwrócenia” Ameryce ziemi i ropy naftowej - w przeszłości wiele firm z USA prowadziło tam swoje interesy przy wydobyciu ropy naftowej, ale przemysł ten został w Wenezueli znacjonalizowany. – Chcemy to odzyskać. Zabrali nam prawa do ropy. Mieliśmy tam mnóstwo ropy. Jak wiecie, wyrzucili nasze firmy i chcemy to odzyskać – mówił Trump w środę, 17 grudnia 2025 roku. Pierwszymi próbami nacisku na reżim Nicolasa Maduro były blokady tankowców wypływających z Wenezueli. Chyba mało kto spodziewał się, że już na początku stycznia 2026 r. USA przejdą do operacji wojskowych.

Stanowcza reakcji Wenezueli. O atak oskarżą Stany Zjednoczone

3 stycznia świat obiegły nagrania z uderzenia sił amerykańskich na stolicę Wenezueli Caracas i inne ważne miejsca, a decyzję o ataku miał podjąć sam Donald Trump. – Prezydent Trump dał armii USA zielone światło na przeprowadzenie ataków lądowych w Wenezueli na kilka dni przed rozpoczęciem operacji – przekazali dwaj amerykańscy urzędnicy, którzy rozmawiali z CBS News.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Donald Trump 5 grudnia, podczas ceremonii losowania grup mistrzostw świata 2026, został wyróżniony... Pokojową Nagrodą FIFA, którą wręczył amerykańskiemu prezydentowi szef FIFA, Gianni Infantino. Cała sprawa wywołała niesmak wielu kibiców i komentatorów, czemu trudno się dziwić. Pokojowa Nagroda FIFA wygląda na stworzoną tylko na potrzeby ego Donalda Trumpa, który bardzo chciał zdobyć Pokojową Nagrodę Nobla. – To wielki zaszczyt dla mnie, uratowaliśmy miliony istnień ludzkich – mówił Trump podczas wspomnianej ceremonii – Świat jest bezpieczniejszy. Jeszcze rok temu Stanom Zjednoczonym nie powodziło się tak jak teraz – dodawał. Teraz, gdy USA uderzyło na Wenezuelę, przyznanie wspomnianej nagrody Trumpowi wygląda tym bardziej kuriozalnie.

