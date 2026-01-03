Donald Trump na początku grudnia dostał Pokojową Nagrodę FIFA. Teraz USA zaatakowało zbrojnie Wenezuelę

Piotr Mika
2026-01-03 10:45

Rankiem 3 stycznia polskie media obiegła sensacyjna wiadomość - USA rozpoczęło operację wojskową przeciwko Wenezueli! Tym bardziej kuriozalnie w świetle tych wydarzeń wygląda fakt, że ledwie miesiąc wcześniej, na początku grudnia 2025 roku, prezydent USA Donald Trump dostał od Gianniego Infantio... Pokojową Nagrodę FIFA.

Donald Trump z Nagrodą Pokoju

Autor: Stephanie Scarbrough/ Associated Press

Miesiąc temu Trump dostał Pokojową Nagrodę FIFA. Teraz USA atakuje inne państwo

Kilka tygodni temu Donald Trump wypowiadał się bardzo krytycznie na temat Wenezueli. Nawoływał reżim rządzący w tym kraju do „zwrócenia” Ameryce ziemi i ropy naftowej - w przeszłości wiele firm z USA prowadziło tam swoje interesy przy wydobyciu ropy naftowej, ale przemysł ten został w Wenezueli znacjonalizowany. – Chcemy to odzyskać. Zabrali nam prawa do ropy. Mieliśmy tam mnóstwo ropy. Jak wiecie, wyrzucili nasze firmy i chcemy to odzyskać – mówił Trump w środę, 17 grudnia 2025 roku. Pierwszymi próbami nacisku na reżim Nicolasa Maduro były blokady tankowców wypływających z Wenezueli. Chyba mało kto spodziewał się, że już na początku stycznia 2026 r. USA przejdą do operacji wojskowych.

Stanowcza reakcji Wenezueli. O atak oskarżą Stany Zjednoczone

3 stycznia świat obiegły nagrania z uderzenia sił amerykańskich na stolicę Wenezueli Caracas i inne ważne miejsca, a decyzję o ataku miał podjąć sam Donald Trump. – Prezydent Trump dał armii USA zielone światło na przeprowadzenie ataków lądowych w Wenezueli na kilka dni przed rozpoczęciem operacji przekazali dwaj amerykańscy urzędnicy, którzy rozmawiali z CBS News.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Donald Trump 5 grudnia, podczas ceremonii losowania grup mistrzostw świata 2026, został wyróżniony... Pokojową Nagrodą FIFA, którą wręczył amerykańskiemu prezydentowi szef FIFA, Gianni Infantino. Cała sprawa wywołała niesmak wielu kibiców i komentatorów, czemu trudno się dziwić. Pokojowa Nagroda FIFA wygląda na stworzoną tylko na potrzeby ego Donalda Trumpa, który bardzo chciał zdobyć Pokojową Nagrodę Nobla. – To wielki zaszczyt dla mnie, uratowaliśmy miliony istnień ludzkich – mówił Trump podczas wspomnianej ceremonii – Świat jest bezpieczniejszy. Jeszcze rok temu Stanom Zjednoczonym nie powodziło się tak jak teraz – dodawał. Teraz, gdy USA uderzyło na Wenezuelę, przyznanie wspomnianej nagrody Trumpowi wygląda tym bardziej kuriozalnie.

Donald Trump z nagrodą pokoju od FIFA. Gianni Infantino zgotował istny cyrk. "Uratowaliśmy miliony istnień"

