Stanowcza reakcji Wenezueli. O atak oskarżą Stany Zjednoczone

Sara Osiecka
2026-01-03 9:47

Wenezuela stanowczo potępiła to, co określa jako "agresję militarną" ze strony Stanów Zjednoczonych, ogłaszając jednocześnie stan wyjątkowy w całym kraju. Rząd prezydenta Nicolasa Maduro wydał oświadczenie, w którym oskarża USA o próbę przejęcia zasobów naturalnych Wenezueli.

Wenezuela szykuje się na atak USA. Partyzancka odpowiedź na amerykańskie zagrożenie?

Autor: www.ejercito.mil.ve/ Materiały prasowe
  • Wenezuela ogłasza stan wyjątkowy, oskarżając USA o "agresję militarną" i próbę przejęcia zasobów.
  • W Caracas doszło do serii eksplozji, co dodatkowo zaostrza sytuację w kraju.
  • Prezydent Maduro wzywa do mobilizacji i przygotowania do walki zbrojnej.

W sobotę w stolicy Wenezueli, Caracas, mieszkańcy byli świadkami serii eksplozji. Odnotowano co najmniej siedem wybuchów, które wywołały zaniepokojenie w mieście. W reakcji na te wydarzenia, rząd Wenezueli opublikował oficjalne oświadczenie, w którym czytamy:

- Republika Boliwariańska Wenezueli odrzuca, potępia i denuncjuje przed społecznością międzynarodową najpoważniejszą agresję militarną dokonaną przez obecny rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki przeciwko terytorium i ludności wenezuelskiej w cywilnych i wojskowych lokalizacjach miasta Caracas, stolicy Republiki, oraz stanów Miranda, Aragua i La Guaira - ogłoszono.

Atak na Wenezuelę. W Caracas słychać eksplozje! Ogłoszono stan wyjątkowy! [RELACJA NA ŻYWO]

Oświadczenie to zostało opublikowane na oficjalnym koncie prezydenta Nicolasa Maduro w mediach społecznościowych.

Wenezuela wskazuje motywy

Wenezuela twierdzi, że celem tych działań jest przejęcie strategicznych zasobów kraju.

- Celem tego ataku nie jest nic innego jak przejęcie strategicznych zasobów Wenezueli, w szczególności jej ropy naftowej i minerałów, próbując siłą złamać polityczną niezależność Narodu. Nie uda im się to - podkreślono.

Stan wyjątkowy

W obliczu tych wydarzeń, rząd Wenezueli wezwał obywateli do mobilizacji.

- [Rząd wezwał - przyp. red.] wszystkie siły społeczne i polityczne kraju do uruchomienia planów mobilizacji i odparcia tego imperialistycznego ataku - ogłoszono.

Dodatkowo, prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Dekret ten ma na celu ochronę ludności, zapewnienie funkcjonowania instytucji państwowych oraz przygotowanie do ewentualnej walki zbrojnej.

- Prezydent Nicolás Maduro podpisał i zarządził natychmiastowe wprowadzenie w życie Dekretu, który ogłasza stan zewnętrznego zagrożenia na całym terytorium narodowym w celu ochrony praw ludności, pełnego funkcjonowania instytucji republikańskich oraz natychmiastowego przejścia do walki zbrojnej. Cały kraj musi się aktywować, aby pokonać tę imperialistyczną agresję - czytamy w oświadczeniu.

Sonda
Czy twoim zdaniem za atakiem na Wenezuelę stoją Stany Zjednoczone?
WENEZUELA
STANY ZJEDNOCZONE