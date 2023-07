DiCaprio porzucił blondynki?! Nowa piękność u boku gwiazdora

To czarna seria!

Piękność z Indii uwiodła Leonardo DiCaprio! Neelam Gill łączona z gwiazdorem "Titanica"

Kolejny dzień, kolejna dziewczyna Leonardo DiCaprio! 49-letni gwiazdor ani myśli zwalniać tempa. Trudno doprawdy nadążyć za jego życiem uczuciowym i nie sposób oprzeć się wrażeniu, że z wiekiem tempo to jest coraz bardziej szalone. Dopiero co w odstawkę poszła Gigi Hadid (29 l.), a potem Rose Bertram (28 l.), a teraz serce gwiazdora wypełnia kolejna modelka! Jednak tym razem... nie jest to blondynka! A przecież niemal wszystkie dotychczasowe partnerki Leo wyglądały podobnie. Tym razem serce playboya podbiła pewna ciemnowłosa piękność z Indii. Brytyjsko-hinduska modelka Neelam Gill (28 l.) była widziana u boku Leo najpierw w Cannes, potem w restauracji w Londynie. Ciekawe, jak długo potrwa ten z kolei romans?

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był z modelką Gigi Hadid (27 l.).

Leonardo DiCaprio dines with Neelam Gill, Tobey Maguire in Paris https://t.co/PVNW9B2SvF— Frackoff Felgercarb (@FrackoffF) June 25, 2023

