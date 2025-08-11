Kojot pogryzł 6-latka na boisku! "Byłam w histerii"

Sześciolatek zaatakowany przez kojota podczas meczu. Wideo pokazało skradającego się drapieżnika

Kojot atakował na boisku! Podczas meczu softballu w Carson w południowej Kalifornii doszło do dramatycznego zdarzenia. Enoch Palomar (6 l.), który przyszedł kibicować swojej siostrze w parku Del Amo, siedział blisko boiska i obserwował grę. W pewnym momencie na trybuny wtargnął... kojot. Nie wiadomo, jak dzikie zwierzę się tam dostało, ale było zdezorientowane i wystraszone. Widząc 6-latka, rzuciło się na niego. Część ataku uchwyciła kamera osoby filmującej mecz – na nagraniu słychać krzyki chłopca w chwili, gdy kojot wbijał w niego zęby. "Po prostu mnie gonił i gryzł, kiedy próbowałem uciec. Starałem się go kopać, ale był zbyt szybki. Skakał po mnie, a ja krzyczałem" – opowiadał Enoch w rozmowie z lokalną stacją KTLA. Matka chłopca, Melissa Palomar, usłyszała rozpaczliwe wołanie syna i natychmiast rzuciła się w jego stronę. "Byłam w histerii" – relacjonuje.

W Kalifornii coraz częściej kojoty pojawiają się w terenach miejskich

Zebrani przy meczu uczestnicy odstraszyli drapieżnika, który w końcu uciekł w ciemność. Chłopiec zaatakowany przez kojota odniósł niegroźne obrażenia i został już wypisany ze szpitala, a nawet zaczął udzielać wywiadów, w których opowiada o swojej zdumiewającej przygodzie podczas meczu. W ostatnich latach w Kalifornii odnotowuje się coraz częstsze przypadki pojawiania się kojotów w terenach miejskich. Według szacunków Kalifornijskiego Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody populacja kojotów w stanie wynosi od 250 do 750 tysięcy osobników.

Coyote attacks little boy at Southern California softball game https://t.co/OApWNEmJTN pic.twitter.com/BfNgzSEZVA— New York Post (@nypost) August 9, 2025

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of an animal attack.Enoch Palomar, 6, was at his sister's softball game in Del Amo Park, Carson, California, on Monday, August 4, when he was viciously attacked by a coyote that repeatedly bit him and tried to drag him away.… pic.twitter.com/WLQmIkoPEx— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 9, 2025

