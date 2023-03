Koleżanka księżnej Kate i Williama to seksnauczycielka! Wyrzucili ją ze szkoły bo uwodziła uczniów

46-letnia nauczycielka pisała do uczniów erotyczne SMS-y. Okazało się, że jest znajomą księżnej Kate i księcia Williama!

Król Karol III na te wieści na pewno będzie musiał sięgnąć po cały flakon soli trzeźwiących! "Daily Star" opisał seksaferę ze znajomą księżnej Kate i księcia Williama w roli głównej. Co tym razem wstrząsnęło życiem brytyjskiej rodziny królewskiej? Chodzi o nauczycielkę pewnej prestiżowej szkoły podstawowej (!) w Devon, która okazała się uwodzicielką uczniów... Tymczasem jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się po uczącej historii Lindsey Bauer (46 l.) takiego zachowania. Kobieta pojawiła się nawet w programie BBC, gdzie opowiadała o swojej pracy i pokazywała filmy, na których brata się z książęcą parą i opowiada im o szkole. Podobno poznali się jeszcze w 2016 roku na Sycylii, więc nie była to znajomość przelotna. Co dokładnie zrobiła seks nauczycielka?

Skandal w rodzinie królewskiej. Koleżanka książęcej pary uwodziła nastoletnich uczniów w stroju seksownego diabełka

Wszystko zaczęło się, kiedy Lindsey Bauer znalazła dodatkową pracę jako modelka w szkole sztuk plastycznych. Jak pisała w mediach społecznościowych, to ją "wyzwoliło". Napalona pani pedagog z tego wszystkiego zaczęła zwracać uwagę na własnych uczniów... Polubiła pozowanie do zdjęć w stroju seksownego diabełka i wysyłała do nastolatków erotyczne SMS-y. W końcu ktoś na nią doniósł i 46-latka wyleciała z pracy. Ma też 5-letni zakaz uczenia w szkole. Jak głosi raport komisji badającej sprawę znajomej księżnej Kate i księcia Williama, "namawiała do osobistych spotkań, kontaktowała się z uczniami poza szkołą w kwestiach nie merytorycznych, czyniła nieodpowiednie propozycje, zachęcała do czynności, które są uważane za seksualne". Seks nauczycielka twierdzi, że to wszystko było dawno i nieprawda, a poza tym bardzo przeprasza, bo była zestresowana.

