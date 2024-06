i Autor: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL Władimir Putin w czwartek wieczorem przybył na Białoruś. Podczas dwudniowej wizyty ma omówić z Alaksandrem Łukaszenką kwestie bezpieczeństwa, wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz współpracy gospodarczej - informują rosyjskie media cytowane przez agencję Reuters.

Wojna na Ukrainie

"Konfrontacja z Rosją będzie nieuchronna". Premier Węgier ostrzega

Zofia Dąbrowska | PAP 7:00

Zbliżamy się do punktu, w którym konfrontacja militarna NATO z Rosją będzie nie do uniknięcia - ostrzega premier Węgier. Victor Orban uważa, że choćby szkolenia ukraińskich żołnierzy przez wojska zachodnie doprowadzą do eskalacji. Stara się wynegocjować z dowódcami NATO wyłączenie Węgier z udziału w ewentualnych misjach poza granicami Sojuszu.