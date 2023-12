Koniec niemieckiego dobrobytu? "13 największych trudności"

Dobrobyt niemiecki i globalizacja chwieją się w posadach? "Frankfurter Allgemeine Zeitung" wymienia 13 powodów

Nawet w Niemczech dobrobyt może mieć swój kres, a to z powodu problemów, które nasilają się w ostatnim czasie - ostrzegają dziennikarze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Portal niemieckiego dziennika opisuje "13 największych trudności" naszego zachodniego sąsiada, ale podaje też kilka czynników, które mogą wywoływać więcej optymizmu. O co dokładnie chodzi? Co może zakończyć niemiecką dobrą passę według FAZ? Pierwsza "największa trudność" to "globalizacja chwiejąca się w posadach". "Niemcy są bardziej zależne od globalizacji, niż niemal jakikolwiek inny kraj. Ale globalizacja chwieje się od lat. Nie zaczęło się to tylko od wojny na Ukrainie czy sporów w Chinach. Handel międzynarodowy znajduje się pod presją od czasu kryzysu finansowego" - czytamy na łamach FAZ. Inna ważna trudność to wysokie koszty energii. "Coraz więcej źródeł energii jest wyłączanych, zanim pojawią się alternatywy" - zauważa dziennik. Trzeci problem to załamanie inwestycji. "W ubiegłym roku z Niemiec wypłynęło za granicę 130 miliardów euro, podczas gdy do kraju napłynęło zaledwie 10 miliardów. Nigdy wcześniej deficyt inwestycyjny nie był tak wysoki" - pisze FAZ.

Samochody elektryczne są za drogie, za mało mieszkań, za mało siły roboczej/ Ale jest sztuczna inteligencja

Problem stwarzają też samochody elektryczne, a konkretnie ich bardzo wysokie ceny. Nawet minisamochód Volkswagena "E-Up" kosztował ostatnio 27 tys. euro - zauważa dziennik. "Produkcja zostanie wstrzymana pod koniec roku" - dodaje. Inne kłopoty to: brak tworzenia nowych gałęzi przemysłu przez Niemcy, brak zaufania do nowych technologii, nadal zbyt mała ilość "dróg, linii kolejowych, kabli", narastająca biurokracja, niedobór siły roboczej i zaskakujące kłopoty z imigrantami. Otóż jest ich... za mało, by zapełnić miejsca pracy. "Zorganizowanie tak dużej imigracji, jakiej potrzebują Niemcy, jest prawie niemożliwe. Jak dotąd Niemcom nie udało się nawet odpowiednio zatrudnić przybyłych uchodźców" - poinformowała gazeta. Inne kłopoty to według FAZ rzekomo mniejsze zaangażowanie młodego pokolenia w pracę i niedobór mieszkań na rynku. Nadzieję ma dawać sztuczna inteligencja, sukcesy przemysłu farmaceutycznego oraz to, że "pomimo wszystkich problemów w Niemczech wciąż istnieje wiele innowacyjnych i odnoszących sukcesy firm".

