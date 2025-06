Koniec wielkiej ucieczki zebry! Zobacz, co stało się po tygodniu

Zebra uciekła właścicielowi w USA! Była wolna przez tydzień, aż schwytano ją w specjalną sieć

Przez ponad tydzień Ed – zebra, która wymknęła się spod opieki właściciela – biegała luzem po Tennessee, stając się lokalną sensacją i gwiazdą internetu. O sprawie pisał m.in. "The Guardian". W końcu w niedzielę, dzięki skoordynowanej akcji służb, została bezpiecznie schwytana w pobliżu osiedla mieszkaniowego w miejscowości Christiana. Zebra przybyła do Tennessee 30 maja, a już dzień później właściciel zgłosił jego zaginięcie. Ed nie zamierzał jednak się ukrywać – został zauważony na ruchliwej autostradzie międzystanowej I-24, co zmusiło policję do tymczasowego zamknięcia drogi. Mimo to zebra uciekła do pobliskiego lasu i zniknęła.

Ed został schwytany przez jednostkę lotniczą i... przetransportowany helikopterem

W kolejnych dniach mieszkańcy zamieszczali w sieci nagrania pokazujące Eda przemierzającego ulice osiedli i podmiejskie tereny. Każde takie nagranie podsycało rosnące zainteresowanie internautów i mediów. Finał tej nietypowej historii nastąpił w niedzielę,8 czerwca, gdy zebra została zlokalizowana na pastwisku nieopodal dzielnicy mieszkaniowej. Zgodnie z komunikatem biura szeryfa hrabstwa Rutherford, Ed został schwytany przez jednostkę lotniczą i... przetransportowany helikopterem do przyczepy czekającej na miejscu. Opublikowane nagranie ukazuje zwierzę owinięte siatką, z głową wystającą na zewnątrz, unoszone w powietrzu niczym w scenie z filmu. Kto wie, może to nie jest ostatnia ucieczka Eda?

After a week of searching, officials finally located and rescued Ed, the pet zebra that escaped from its home in Rutherford Co.#zebra #ED #edthezebra #rescued pic.twitter.com/vunbXbENKx— NewsChannel 5 (@NC5) June 8, 2025

