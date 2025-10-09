Koniec wojny w Strefie Gazy? Jest komunikat Trumpa

Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie

Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia pokojowego w sprawie wojny Izraela z Palestyńczykami. "To coś więcej niż Strefa Gazy. To pokój na Bliskim Wschodzie. To coś niesamowitego" – mówił w nocy z 8 na 9 października czasu polskiego prezydent Stanów Zjednoczonych. Prawdziwe porozumienie, a może Trump chciał zdążyć z czymkolwiek do ogłoszenia tegorocznego laureata Pokojowej Nagrody Nobla, które ma odbyć się jutro? Wygląda na to, że faktycznie coś podpisano, ale to dopiero pierwszy, wstępny etap drogi do pokoju w jednym z najbardziej zapalnych regionów świata. "Jestem przekonany, że na Bliskim Wschodzie będzie pokój. Słowa „pokój na Bliskim Wschodzie” to coś, do czego dążono od setek lat, od wieków" - podkreśla Trump. Co dokładnie uzgodniono?

Izrael i Hamas potwierdzają zawarcie porozumienia

Jak przekazał Donald Trump, Izrael ma wycofać swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje, a Hamas uwolnić wszystkich żydowskich zakładników porwanych dwa lata temu podczas barbarzyńskiego ataku na Izrael oraz przekazać rodzinom ciała tych, którzy nie przeżyli niewoli. Walki mają zostać zawieszone. Co na to obie strony konfliktu? Potwierdzają zawarcie porozumienia, przy czym Benjamin Netanjahu stwierdził: „Z Bożą pomocą sprowadzimy do domu wszystkich zakładników”, podziękował Trumpowi, a porozumienie określił jako „dyplomatyczny sukces" i "moralne zwycięstwo Izraela". Na pewno z tym ostatnim wielu nie będzie w stanie się zgodzić. Jak podał wczoraj "Guardian", powołując się na palestyńską służbę zdrowia, liczba zamordowanych przez siły Izraela w Strefie Gazy przekroczyła 60 tysięcy, w tym liczba zabitych dzieci przekroczyła 18 tysięcy.

Hamas, którego oczywiście również nie sposób uznać za "moralnego zwycięzcę" w obliczu tego, co działo się 7 października 2023 roku, także potwierdził zawarcie porozumienia. „Wzywamy prezydenta (USA Donalda) Trumpa, państwa gwarantujące porozumienie oraz wszystkie zaangażowane strony (…), by zmusiły rząd okupacyjny do pełnego wdrożenia warunków porozumienia i niedopuszczenia do zwłoki lub uchylania się od realizacji tego, co zostało ustalone” – napisano w komunikacie.

ONZ: "Musi zostać zagwarantowane trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze"

A sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podsumował:„Cieszę się z ogłoszenia porozumienia, które ma zapewnić rozejm i uwolnienie zakładników w Strefie Gazy na podstawie propozycji wysuniętej przez prezydenta USA (Donalda Trumpa). Wyrażam uznanie dla dyplomatycznych wysiłków USA, Kataru, Egiptu i Turcji, które pośredniczyły w osiągnięciu tego pilnie potrzebnego przełomu. Wszyscy zakładnicy muszą być uwolnieni w godny sposób. Musi zostać zagwarantowane trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych towarów do Strefy Gazy. Cierpienie musi się zakończyć Wzywam wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z tej epokowej okazji do wytyczenia wiarygodnej, politycznej ścieżki prowadzącej do zakończenia okupacji, uznającej prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, prowadzącej do rozwiązania dwupaństwowego, które umożliwi Izraelczykom i Palestyńczykom życie w pokoju i bezpieczeństwie. Stawki nigdy nie były wyższe”.

