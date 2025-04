Konklawe 2025: Jak wygląda wybór nowego papieża? Sekrety i zasady

Co to jest konklawe? Tajemnice papieskiego wyboru

Słowo "konklawe" pochodzi z łaciny (cum clave – "pod kluczem") i oznacza tajne zgromadzenie kardynałów. Ich zadaniem jest wybranie nowego papieża. Spotykają się oni w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Przebywają tam do czasu, gdy uda się wyłonić nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego.

Kto bierze udział w konklawe? No właśnie. To pytanie zadaje sobie wielu. Członkami konklawe są kardynałowie poniżej 80. roku życia. Ważną zasadą jest to, że liczba nie może przekroczyć 120 elektorów. To oni oddają swoje głosy w skomplikowanym procesie wyborczym. Przebiega on zgodnie z zasadami określonymi w konstytucji apostolskiej Universi Dominici Gregis.

Jest to kluczowy dokument, który reguluje zasady wyboru nowego papieża. Ten swoisty kodeks konklawe, określa, kto może głosować, jak przebiega głosowanie, a przede wszystkim jakie procedury należy zachować, by wybór następcy św. Piotra był zgodny z wolą Kościoła. Dokument ogłosił nikt inny, jak Jan Paweł II w 1996 roku, precyzyjnie opisując przysięgę kardynałów, wymogi większości 2/3 głosów i sposób sygnalizowania wyniku za pomocą słynnego białego lub czarnego dymu.

Jak przebiega konklawe? Od pierwszego głosowania po biały dym

Rozpoczęcie konklawe. Tak naprawdę wszystko zaczyna się tuż po śmierci papieża bądź po jego rezygnacji - jak miało to już miejsce w przypadku Benedykta XVI w 2013 roku. Wtedy w ciągu 15-20 dni zbierane jest konklawe. Kardynałowie przebywają w Domu Świętej Marty, a przed rozpoczęciem obrad składają przysięgę zachowania ścisłej tajemnicy. Głosowanie - jest to ciekawym aspektem, który znać możemy m.in. z filmów. Kardynałowie oddają głosy na specjalnych kartach. Aby papież został wybrany, musi uzyskać 2/3 głosów. Głosowania odbywają się dwa razy dziennie, a jeśli przez kilka dni nie uda się osiągnąć większości, organizowana jest modlitwa i czas refleksji. Czarny czy biały dym? Dla Polaków znaczącym gestem był biały dym po wybraniu Jana Pawła II. Po każdym głosowaniu karty są spalane w piecu w Kaplicy Sykstyńskiej. Czarny dym oznacza, że nie dokonano wyboru, natomiast biały dym to sygnał dla świata, że mamy nowego papieża. Można wtedy świętować. Habemus Papam – ogłoszenie wyboru. Po osiągnięciu wymaganej większości nowo wybrany papież przyjmuje imię i zostaje oficjalnie ogłoszony na balkonie bazyliki św. Piotra przez kardynała protodiakona. Padają słynne słowa: Habemus Papam!

Ile trwa konklawe? Czy zdarzały się rekordowe wybory?

Nie da się przewidzieć, ile potrwa konklawe. Na to wszystko ma wpływ wiele składowych. W ostatnich wiekach proces ten zwykle zamykał się w kilku dniach. Jednak historia zna przypadki wyjątkowo długich wyborów. Najkrótsze konklawe miało miejsce, gdy zapadł wybór papieża Juliusza II w 1503 roku i zajęłó zaledwie kilka godzin. Najdłuższe konklawe trwało jednak aż 2 lata i 9 miesięcy (1268-1271). Rekord ten padł w XIII wieku podczas wyboru Grzegorza X.

Wybór papieża 2025 – kiedy poznamy nowego Ojca Świętego?

Konklawe w 2025 roku odbędzie się w wyniku śmierci papieża Franciszka, który odszedł w drugi dzień świąt Wielkie Nocy, 21 kwietnia. Ostatnie miesiące były dla niego trudne, pogarszał się stan zdrowia Ojca Świętego. 14 lutego trafił do polikliniki Gemelli, w której najpierw przechodził zapalenie oskrzeli, a później obustronne zapalenie płuc. Po tygodniach leczenia papież opuścił szpital. Jednak ostatecznie 21 kwietnia odszedł do domu Pana.

Czy będzie to historyczny wybór pierwszego papieża z Azji? A może powróci tradycja europejska? Wszystko zależy od decyzji kardynałów, którzy ponownie zamkną się "pod kluczem" w Kaplicy Sykstyńskiej, aby wybrać przywódcę dla miliarda wiernych na całym świecie.

