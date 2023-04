i Autor: AP/SUPER EXPRESS Kim dzong un

Korea Północna znów wystrzeliła pocisk balistyczny. Alarm w Japonii, wezwano do ewakuacji

Korea Północna nic nie robi sobie z napiętej sytuacji na świecie i sama też dolewa oliwy do ognia! Jak podała agencja Reuters, w czwartek z kraju Kim Dzong Una wystrzelono pocisk batalistyczny w kierunku Morza Japońskiego. Mieszkańcy wyspy Hokkaido zostali wezwani do natychmiastowej ewakuacji. Japońskie telewizje przerwały nadawanie, a na wyspie zawyły syreny alarmowe. Ostatecznie rakieta spadła na szczęście do morza. Krytyczny głos w tej sprawie zabrały już władze USA.