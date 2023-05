Koronacja króla Karola III. RELACJA NA ŻYWO! Ostatnie przygotowania do ceremonii

Heidi Klum całkiem nago. Zakryła się tylko chińszczyzną. Tak odlicza dni do 50. urodzin

Koronacja króla Karola III. RELACJA NA ŻYWO! Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 21:00 Podczas koronacji na głowie króla Karola III spocznie jedna z królewskich koron - korona świętego Edwarda. Korona św. Edwarda jest używana tylko podczas koronacji, nie używa się jej na co dzień. Waży 2,23 kilogramy, została wykonana w 1661 r. dla króla Karola II. Zgodnie z tradycją jest kopią korony z XI wieku, która należała do św. Edwarda Wyznawcy.

Koronacja króla Karola III to historyczne wydarzenie, które odbędzie się w sobotę, 6 maja. Podczas ceremonii w Opactwie Westminsterskim w Londynie na głowach króla Karola III oraz królowej Camilli spoczną korony. Koronacja rozpocznie się o godzinie 12 czasu polskiego. Spodziewanych jest 2,3 tysiąca gości z całego świata, w tym przywódców państw i gwiazd. Pojawią się między innymi prezydent Polski Andrzej Duda czy prezydent Francji Emmanuel Macron. Będą też obecni wszyscy ważni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, tacy jak książę William i księżna Kate. Przybędzie nawet książę Harry, jednak bez Meghan Markle i dwójki swoich dzieci. Do Londynu uda się kilka setek tysięcy gości z całego świata, by obserwować koronację i królewskie orszaki.

Obecnie trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia ceremonii koronacji króla Karola III i królowej Camilli. Londyn jest udekorowany, bajecznie drogie miejsca w hotelach są zarezerwowane. O godzinie 7 rano czasu polskiego w dniu 6 maja zostaną otwarte strefy dla publiczności wzdłuż trasy przejazdu królewskiego orszaku. Król i królowa ruszą w karecie przez Londyn o godzinie 11:20 czasu polskiego, by w południe naszego czasu dotrzeć do Opactwa Westminsterskiego. Tam rozpoczną się uroczystości koronacyjne.