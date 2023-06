Koszmar w Paryżu. Potężny wybuch i budynki w ogniu. Są poważnie ranni

Ostrzeżenie prezydenta! Chodzi o Putina. "On na to liczy"

Do zdarzenia doszło po południu. "W V dzielnicy Paryża doszło w środę do wybuchu gazu, w wyniku czego zapaliło się kilka budynków" - poinformował na Twitterze przedstawiciel władz stolicy Francji, cytowany przez agencję Reutera. Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin poinformował, że do eksplozji doszło na ulicy Saint-Jacques. Jak donoszą media, na drogę runęła też fasada jednego z budynków.

Wiadomo też, że są poszkodowani. Według informacji podanych przez telewizję BFM, co najmniej cztery osoby są w stanie krytycznym.

Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. Strażacy próbują opanować sytuację.

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

