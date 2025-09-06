Śmierć Polki we Włoszech! 52-latka zginęła w straszliwych okolicznościach

Anna Kisiel
żródło PAP
2025-09-06 16:57

Włoskie media poinformowały o tragicznym wypadku nad jeziorem Garda w Trydencie. 52-letnia turystka z Polski zginęła po tym, jak na zakręcie straciła panowanie nad rowerem i uderzyła w mur. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, kobiety nie udało się uratować – podaje agencja ANSA.

Autor: Pexels.com
  • 52-letnia Polka zginęła podczas wycieczki rowerowej w rejonie Nago i Torbole we Włoszech, popularnym wśród turystów.
  • Kobieta straciła kontrolę nad rowerem na zakręcie i uderzyła w mur.
  • Mimo reanimacji i transportu do szpitala w Trydencie, jej życia nie udało się uratować.
  • Włoskie media zwracają uwagę na dużą liczbę wypadków rowerowych w regionie Trydentu z powodu stromych podjazdów, ostrych zakrętów i dużego ruchu.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek (5 września) w rejonie miejscowości Nago i Torbole, popularnych wśród turystów odwiedzających północne Włochy. Jak podała włoska agencja prasowa ANSA, 52-letnia Polka podróżowała na rowerze wraz z grupą przyjaciół. W pewnym momencie, na jednym z zakrętów, straciła kontrolę nad jednośladem i z dużą siłą uderzyła w przydrożny mur.

Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Na miejsce przybyli karabinierzy oraz śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Ratownicy podjęli próbę reanimacji, a następnie przewieźli poszkodowaną do szpitala w Trydencie. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, jej życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon jeszcze tego samego dnia – poinformowały lokalne media.

Region Trydentu i okolice jeziora Garda należą do najchętniej odwiedzanych miejsc we Włoszech, zarówno przez zagranicznych turystów, jak i mieszkańców kraju. Malownicze trasy rowerowe, wiodące wzdłuż brzegów jeziora i przez górskie przełęcze, przyciągają miłośników aktywnego wypoczynku. Niestety, jak zauważają włoskie media, to również obszar, w którym notuje się dużą liczbę wypadków z udziałem rowerzystów. Strome podjazdy, ostre zakręty i duży ruch na trasach powodują, że ryzyko upadków i kolizji jest tu znacznie wyższe niż na płaskim terenie.

