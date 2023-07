Kot sam przyszedł do szpitala! "Miał złamaną łapkę"

Kot sam przyszedł do szpitala! Mądry zwierzak ze złamaną łapką wiedział, co robić. Lekarze mu pomogli

To nagranie stało się hitem TikToka! A dla wielu jest dowodem na to, że zwierzęta są o wiele mądrzejsze, niż mogłoby się wydawać niektórym ludziom. Co widzimy na nagraniu, które udostępnił w popularnym medium społecznościowym internauta z Turcji? Uwieczniono tam historię kota, który zupełnie samodzielnie zgłosił się do szpitala. Jeśli wierzyć TikTokowej relacji filmowej, zwierzak sam, bez towarzystwa żadnego właściciela przyszedł, a właściwie przykuśtykał do szpitala w Turcji! Mądry zwierzak najwyraźniej jakimś sposobem wyczuł, gdzie dokładnie powinien iść, by uzyskać pomoc i wyzdrowieć.

"Mam nadzieję, że inteligencja tego kota będzie lekcją dla nas, ludzi. Proszę, kochajmy zwierzęta"

Nie wiadomo, skąd wziął się w tureckiej klinice i co złego spotkało go w życiu, ale przeczucie zwierzaka nie zawiodło - spotkał w szpitalu dobrych ludzi, którzy bezinteresownie mu pomogli. W dalszej części nagrania widzimy, jak medyk opatruje kota umieszczonego na szpitalnym krzesełku. Łapka zwierzaka została nastawiona i opatrzona. Film wzruszył wielu internautów i z Polski, i z Turcji, a także z innych krajów. "Boże, jaki mądry kotek. Dziękuję za pomoc" - pisze ktoś z Polski. "To zdarzenie miało miejsce w Turcji. Mam nadzieję, że inteligencja tego kota będzie lekcją dla nas, ludzi. Proszę, kochajmy zwierzęta" - dopisał ktoś z zagranicy.

Sonda Wolisz psy czy koty? Kocham wszystkie zwierzęta Tylko psy Zdecydowanie koty Nie lubię zwierząt