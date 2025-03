Król Karol III trafił do szpitala! Odwołuje spotkania

Król Karol III trafił do szpitala, chodzi o leczenie nowotworu. Jest komunikat rodziny królewskiej

Dopiero co oczy całego świata były zwrócone w stronę Watykanu, gdzie w szpitalu leżał papież Franciszek, a już kolejna bardzo ważna osoba została hospitalizowana, podczas gdy Ojca Świętego wypisano już parę dni temu do domu. Król Karol III trafił do szpitala i został zmuszony do odwołania wszystkich spotkań i prac zaplanowanych na dziś, piątek 28 marca. Taką informację oficjalnie podał Pałac Buckingham. Jak ujawniono, hospitalizacja ma związek z leczeniem nowotworu, który wykryto o Karola rok temu. "Po planowanym i trwającym leczeniu raka dziś rano Król doświadczył tymczasowych skutków ubocznych, które wymagały krótkiego okresu obserwacji w szpitalu. Dlatego też popołudniowe zobowiązania Jego Królewskiej Mości zostały przełożone" - głosi fragment komunikatu brytyjskiej rodziny królewskiej. Na szczęście monarcha wrócił szybko do domu, ale musi się oszczędzać. Źródła zbliżone do pałacu cytowane przez "Daily Mail" zapewniają, że sytuacja nie jest alarmująca, "nie ma dramatu, a sytuacja była związana z jego programem leczenia. Jak może potwierdzić wielu, takie rzeczy nie są nieoczekiwane w tego typu warunkach".

Raka wykryto u króla Karola III w lutym 2024 roku. Przechodzi leczenie, ale jednocześnie pracuje

Chorobę króla Karola III ogłoszono w lutym 2024 roku na krótko po tym, jak podano do publicznej wiadomości przyjęcie do szpitala księżnej Kate. 17 stycznia najpierw ogłoszono, iż hospitalizowana jest księżna Kate z powodu bliżej nieokreślonej operacji brzucha, a półtorej godziny później, że do szpitala trafi król Karol III z powodu zabiegu związanego z powiększoną prostatą. Pobyt monarchy w londyńskiej klinice przedłużył się i zaczęto spekulować, czemu tak się stało. Nikt jednak nie przewidywał tak dramatycznego rozwoju wydarzeń. 5 lutego wieczorem w specjalnym oświadczeniu Pałac Buckingham poinformował o nowotworze wykrytym u króla Karola III. Nie podano, jaki to dokładnie rak, wiadomo jedynie, iż został wykryty podczas ostatniego pobytu w szpitalu.

"Podczas niedawnego zabiegu króla w szpitalu z powodu łagodnego powiększenia prostaty zwrócono uwagę na osobną kwestię niepokojącą"

Komunikat Pałacu Buckingham z 17 lutego głosił: "Podczas niedawnego zabiegu króla w szpitalu z powodu łagodnego powiększenia prostaty zwrócono uwagę na osobną kwestię niepokojącą. Późniejsze badania diagnostyczne zidentyfikowały postać raka. Jego Królewska Mość rozpoczął dziś harmonogram regularnych zabiegów, podczas którego lekarze zalecili mu odroczenie obowiązków publicznych. Przez cały ten okres Jego Królewska Mość będzie w dalszym ciągu jak zwykle zajmował się sprawami państwowymi i urzędowymi dokumentami. Król jest wdzięczny swojemu zespołowi medycznemu za szybką interwencję, która była możliwa dzięki niedawnemu zabiegowi szpitalnemu. Jest całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do pełnienia obowiązków publicznych. Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że pomoże to w zrozumieniu opinii publicznej wszystkich osób na całym świecie dotkniętych chorobą nowotworową".

King Charles was hospitalized earlier today after experiencing side effects from his cancer treatment. He has now returned to Clarence House. pic.twitter.com/3ktDcMLaSd— Pop Base (@PopBase) March 27, 2025

