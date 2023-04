Król Karol III poważnie chory?! "Dostał ostrzeżenie od lekarzy"

Król Karol III podupadł na zdrowiu? Niepokojące informacje z rodziny królewskiej. Wymieniono trzy powody!

Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Uroczystości zaplanowane zostały na 6 maja. Wtedy oczy całego świata zwrócą się na Karola III i jego żonę Camillę, a na głowach króla i królowej spoczną oficjalnie korony. Nic dziwnego, że takie wydarzenie spędza sen z powiek członkom brytyjskiej rodziny królewskiej. A do tego dochodzą przecież kłopoty rodzinne, chociażby te związane z Meghan Markle i księciem Harrym! Jak podaje "New Idea", cała ta napięta sytuacja zaczęła poważnie odbijać się na zdrowiu króla Karola III. "Po raz pierwszy w życiu Karol naprawdę zaczął odczuwać swój wiek. A jego matka przecież zawsze powtarzała, że najważniejsze to słuchać lekarzy i odpoczywać, kiedy tylko się da" - zdradza źródło zbliżone do brytyjskiej rodziny królewskiej.

"Dostał surowe nakazy odpoczynku w każdym możliwym momencie, medycy nie chcą podejmować żadnego ryzyka"

Podobno króla Karola III stresują nie tylko nadchodząca koronacja i kłopoty z konfliktami w rodzinie, ponieważ nie pogodził się jeszcze ze śmiercią matki, królowej Elżbiety II. "Kiedy wokół dzieje się tak dużo, łatwo zapomnieć o tym, że on wciąż opłakuje matkę. Królowa była dla niego nie tylko matką, ale zaufaną osobą, mentorem, rozwiązaniem wszystkich jego problemów" - ujawnia tajemniczy informator. Podobno doszło do tego, że lekarze musieli wydać surowe rozkazy dla Karola z powodu jego nadszarpniętego zdrowia, choć źródło nie zdradziło, co dokładnie dolega królowi. "Dostał surowe nakazy odpoczynku w każdym możliwym momencie, medycy nie chcą podejmować żadnego ryzyka, zaś Camilla ich w tym wspiera" - dodaje pałacowe źródło.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

King Charles 'under strict orders' to rest after 'maximum stress' before coronationhttps://t.co/WqE85IXxsc— FIFA STATUS (@StatusFifa) April 26, 2023

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej