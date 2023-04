Szokująca decyzja króla Karola III! Księżna Kate zdegradowana?!

Meghan Markle zawojowała serce króla Karola III, a księżna Kate została zdegradowana?! Szok w brytyjskiej rodzinie królewskiej

Koronacja króla Karola III za pasem! Już 6 maja na głowach nowego monarchy i jego żony Camilli spoczną korony. Przygotowania do tego historycznego wydarzenia są bez wątpienia raz po raz przyćmiewane przez ciągłe plotki na temat konfliktu brytyjskiej rodziny królewskiej z księciem Harrym i Meghan Markle. Książęta Sussexu ku zaskoczeniu wielu otrzymali oficjalne zaproszenia na koronację króla Karola III, ale ostatecznie Pałac Buckingham poinformował, że do Wielkiej Brytanii przyleci na uroczystości sam tylko książę Harry. Nie brakowało plotek, że sam książę William zakazał Meghan przybycia na koronację. Czy to wszystko prawda? W świetle najnowszych wydarzeń w rodzinie królewskiej już doprawdy nie wiadomo, co o tym wszystkim sądzić! To, co zrobił król Karol III tuż przed swoją koronacją, przyprawia o zawrót głowy nie tylko brytyjskich poddanych. A w centrum wydarzeń znów znalazła się Meghan Markle... Co się stało? Otóż brytyjskie media przejrzały oficjalną publikację Pałacu Buckingham z okazji koronacji. Kosztuje ona 20 funtów i można w niej znaleźć między innymi zadziwiającą fotografię.

Meghan Markle gwiazdą, księżna Kate z boku. Ekspertka od mowy ciała domyśla się, co to oznacza

Pochodzi ona sprzed paru lat, gdy Meghan i Harry byli jeszcze pracującymi członkami rodziny królewskiej. Na zdjęciu widać siedzących króla Karola III i królową Camillę, nad nimi stoją książę William i trzymająca jedno ze swoich dzieci księżna Kate, a także Harry z Meghan, która nachyla się konfidencjonalnie nad Camillą... Aż trudno uwierzyć, że po tym wszystkim król Karol III zdecydował się wybrać własnie to zdjęcie dla uczczenia swojej koronacji. Co to oznacza? Judi James, ekspertka do spraw mowy ciała powiedziała w "The Mirror", że jej zdaniem na tej fotografii właśnie poprzez język ciała doszło do swoistej degradacji księżnej Kate! "To Meghan skupia tu na sobie uwagę" - podkreśla specjalistka i dodaje, że Kate jest z boku, a Meghan wygląda jak gwiazda kadru. Można to wytłumaczyć zdaniem Judi James albo tym, że król Karol III postanowił zamieść rodzinne kłopoty pod dywan, albo tym, że postanowił wybaczyć synowi i synowej wszystko i niby nigdy nic przyjąć ich na powrót do rodziny.

Princess Kate ‘downgraded’ in Coronation move to make Meghan 'star' https://t.co/wzuhYiCiZE— Judi James (@thejudijames) April 19, 2023

