Księżna Kate zaszokowała wszystkich! To było podobne raczej do Meghan Markle!

Księżna Kate zaszokowała poddanych! Zbuntowała się przeciwko protokołowi?

Księżna Kate to ikona stylu uwielbiana przez miliony. Żona księcia Williama jest zawsze elegancka i wierna tradycji, a także królewskiemu protokołowi, będącemu w brytyjskiej rodzinie królewskiej prawdziwą świętością. Jak się jednak okazuje, nawet księżnej Kate zdarzają się odstępstwa od tych odwiecznych zasad! Przyszła królowa pozwoliła sobie na coś, co za życia Elżbiety II byłoby wprost nie do pomyślenia. Wszyscy mogliby się spodziewać takich wybryków raczej po Meghan Markle niż po nobliwej Kate! Co się stało? Wszyscy na Wyspach mówią teraz tylko o tym jednym szczególe stylizacji wybranej przez żonę księcia Williama na ważne wspólne wyjście. Była to w dodatku msza Wielkanocna!

Czerwone paznokcie księżnej Kate wywołały burzę. Za życia Elżbiety II to byłoby nie do pomyślenia

W niedzielę księżna Kate, książę William i trójka ich dzieci pojawili się w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. Kate zwróciła na siebie uwagę piękną niebieską kreacją. Uważni obserwatorzy zauważyli jednak, że pewien element stylizacji Kate stanowił poważne naruszenie królewskiego protokołu. Chodzi o... paznokcie. Kate pomalowała je na krwistoczerwony kolor! Dotychczas księżne brytyjskie musiały w ogóle rezygnować z kolorowych paznokci lub jedynie pociągać je bezbarwnym lakierem, ewentualnie wybierać jakiś bardzo naturalny kolor. Podobno Elżbieta II wymagała tego bezwzględnie. Najwyraźniej król Karol III nie jest pod tym względem szczególnie surowy i wymagający.

Kate Middleton breaks royal protocol with bold Easter manicure https://t.co/r1BK72LqWY— Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) April 10, 2023

