Szok! Tak wygląda 9-letni syn księżnej Kate. George zaraz przerośnie ojca?

To zdjęcie dzieci księcia Williama i księżnej Kate zdumiewa! Książę William skończył tylko 9 lat, a jest zaledwie o głowę niższy od wysokiego ojca

Wielkanoc to ważny czas także dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Tradycyjnie wszyscy royalsi idą elegancko ubrani na mszę. Tak było i tym razem. W Wielką Niedzielę fotografowie uwieczniali wizytę księżnej Kate i księcia Williama z dziećmi w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. Tym razem to nie promienna i elegancka Kate przykuła uwagę paparazzich! Nie sposób było nie zwrócić uwagi na niezwykle wyrośnięte dzieci książęcej pary. Wysokim jak na swój wiek wzrostem wyróżnia się w szczególności najstarsza pociecha Kate i Williama, czyli urodzony w 2013 roku książę George, przyszły król Wielkiej Brytanii. On jest coraz większy i większy!

Ile wzrostu mają książę William i księżna Kate? Ich syn może niebawem spojrzeć na wysokich rodziców z góry

Książę George w lipcu zeszłego roku skończył zaledwie dziewięć lat, a już jest tylko o głowę niższy od swojego bardzo wysokiego ojca. Książę William ma 191 centymetrów wzrostu, Kate 175 centymetrów, a ich najstarszy syn? Wygląda na to, że książę George już za rok, najdalej dwa może przerosnąć księżną Kate i Williama! Coraz wyższa jest również 8-letnia księżniczka Charlotte, podrósł również najmłodszy, 6-letni Louise.

The Prince and Princess of Wales have been joined by their children Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis for Easter service at Windsor today!💙🐣 pic.twitter.com/ZhAbgIqyH7— Belle (@RoyallyBelle_) April 9, 2023

