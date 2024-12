i Autor: AP/Kin Cheung Król Karol III.

Wizyta króla już niebawem

Karol III przyjedzie do Polski. Padła data. Wiemy, gdzie pojawi się król Wielkiej Brytanii

Brytyjskie media informują, że król Wielkiej Brytanii Karol III przyjedzie do Polski w styczniu 2025 r. Monarcha ma wziąć udział w uroczystościach 80. rocznicy wejścia Armii Czerwonej do byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Będzie to pierwsza wizyta króla Karola III nad Wisłą od objęcia tronu w 2022 r