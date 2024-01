Król Karol III zniknie! Jest mowa o miesiącu. Nowe informacje o stanie zdrowia monarchy

Król Karol III w szpitalu. Przeszedł operację, do kliniki pospieszyła królowa Camilla. Monarcha zniknie z oczu poddanych na cały miesiąc

Te informacje spadły na brytyjskich poddanych niczym grom z jasnego nieba. Trzy ważne osoby z rodziny królewskiej niemal jednocześnie poważnie zachorowały. 17 stycznia Pałac Kensington poinformował o tym, że do szpitala trafiła księżna Kate i przeszła bliżej nieokreśloną "operację brzucha". Zaledwie półtorej godziny później pojawił się kolejny oficjalny komunikat, tym razem o rychłej hospitalizacji samego króla Karola III, który miał przejść "korygujący zabieg powiększonej prostaty". Po paru dniach brytyjskie media ujawniły, że u księżnej Yorku Sarah Ferguson, byłej żony księcia Andrzeja nadal mieszkającej z nim w rezydencji Royal Lodge, zdiagnozowano czerniaka. Jakie są nowe informacje na temat stanu zdrowia króla Karola III?

Król już po operacji. Nie będzie pojawiać się publicznie. "Jego Królewska Mość pragnie podziękować wszystkim, którzy przesłali życzenia"

Jak informuje Daily Mail, król Karol III w piątek, 26 stycznia przeszedł z powodzeniem operację związaną z powiększeniem prostaty i pozostawał w miniony weekend w The London Clinic w centrum Londynu. Nie jest jasne, jak długo tam jeszcze zostanie. W weekend odwiedziła go żona, króla Camilla. Jak podaje Sky News, monarcha z pewnością będzie miał swój "okres rekonwalescencji", ale po wypisaniu ze szpitala będzie mógł zajmować się królewskimi dokumentami w swoim gabinecie. Spotkania i wizyty będą jednak wykluczone. Jak dodaje DM, król Karol III najprawdopodobniej zniknie z oczu poddanych na cały miesiąc. "Jego Królewska Mość pragnie podziękować wszystkim, którzy przesłali życzenia w ciągu ostatniego tygodnia i jest zachwycony wiadomością, że jego diagnoza ma pozytywny wpływ na świadomość zdrowia publicznego" - ogłosił oficjalnie rzecznik Pałacu Buckingham.

Król Karol III przeszedł zabieg w szpitalu. Na co chorują król Karol III i księżna Kate?

Na co chorują król Karol III i księżna Kate? Pałac Buckingham uspokaja: "Podobnie jak tysiące mężczyzn każdego roku, król zgłosił się na leczenie powiększonej prostaty. Stan Jego Królewskiej Mości jest łagodny i w przyszłym tygodniu trafi do szpitala na zabieg korygujący. Publiczne wystąpienia króla zostaną przełożone na krótki okres rekonwalescencji". To powiększona prostata sprawiła, że monarcha musiał udać się na zabieg. A co z księżną Kate? Wygląda na to, że to zbieg okoliczności, iż oboje trafili do szpitala niemal jednocześnie. Zabieg Kate był według oficjalnych komunikatów także planowany wcześniej. 42-letnia żona księcia Williama została przyjęta do londyńskiej kliniki w Marylebone na zaplanowany zabieg 16 stycznia i pozostanie w szpitalu przez dziesięć do 14 dni. Potem wróci do domu w Berkishire, by odbywać rekonwalescencję. Co się stało? Na co choruje księżna Kate? Rodzina królewska nie ujawniła szczegółów poza tym, że chodziło o "operację brzucha". "Daily Mail" pisze, że "przyjmuje się, iż nie jest to nowotwór".

