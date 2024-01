Królowa Elżbieta wpadła w furię, gdy dowiedziała się, jak ma na imię jej najmłodsza wnuczka

Przerażające skutki wybuchu wulkanu na Islandii. Lawa dotarła do domów. Mieszkańcy przerażeni

to nie wszystko!

Królowa Elżbieta II była jedną z tych osób, o których myślało się, że będą zawsze. To, co nieuchronne, musiało się jednak wydarzyć. Najdłużej panująca w historii monarchini, zasiadająca na królewskim tronie przez 70 lat, zmarła 8 września 2022 roku, mając 96 lat. W dniu jej śmierci automatycznie Wielką Brytanią zaczął rządzić jej najstarszy syn, Karol (74 l.), choć oficjalna jego koronacja odbyła się dopiero 6 maja 2023. I to właśnie Karol odziedziczył po matce cały jej spektakularny majątek, a także... rodzinne troski i kryzysy. A tych w ostatnich latach nie brakowało, przede wszystkim za sprawą młodszego syna króla i nieżyjącej księżnej Diany, Harry'ego (39 l.).

Królowa Elżbieta obrażona o Lilibet?

Zaczęło się od tego, że związał się ze starszą od siebie o trzy lata amerykańską aktorką, Meghan Markle, która w dodatku była po rozwodzie. Piękna para po ślubie doczekała się synka, dziś niespełna 5-letniego Archiego, a niedługo później ogłosiła, że wypisuje się z królewskiej rodziny, rezygnuje z przywilejów i wyprowadza się z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych. Wtedy konflikt między tą dwójką a resztą royalsów wybuchł już na dobre. Co ciekawe, pogłębiały go nawet sprawy związane z małym Archiem i jego siostrą, Lilibet, która na świat przyszła w 2021 roku. W brytyjskich mediach właśnie gruchnęła wiadomość o reakcji nieżyjącej już królowej na imię, jakie Meghan i Harry nadali swojemu dziecku.

Królowa Elżbieta wściekła jak nigdy wcześniej

Lilibet to bowiem zdrobnienie, jakim od dzieciństwa bliscy nazywali Elżbietę II. Z najnowszej książki eksperta królewskiego Roberta Hardmana wynika, że gdy Elżbieta II dowiedziała się, że takie właśnie imię Harry i Meghan nadali jej prawnuczce, wpadła w furię. Rodzice maleńkiej Lilibet utrzymywali, że poprosili królową o zgodę. "Przed ogłoszeniem imienia książę rozmawiał z babcią. Podczas tej rozmowy podzielił się ich nadzieją na nadanie córce imienia Lilibet na jej cześć. Gdyby wyraziła sprzeciw, nie zrobiliby tego" - twierdziła osoba z otoczenia pary. Teraz okazuje się jednak, że Elżbieta II była imieniem prawnuczki zaskoczona. "Jedna z osób z otoczenia królowej mówi, że Elżbieta II była wściekła jak nigdy dotąd, po tym jak państwo Sussex ogłosili, że udzieliła im błogosławieństwa, aby nazywali ich córeczkę Lilibet".

Gosh! Queen Elizabeth was furious after #PrinceHarry and #Meghan claimed she had given them permission to name their daughter Lilibet. Exclusive from Robert Hardman's forthcoming #royal book. Via @DailyMailUKhttps://t.co/K4PwFAJeXc— Richard Eden (@richardaeden) January 14, 2024

Sonda Czy masz już dość Harry'ego i Meghan? Tak, są żenujący! Tak, rozumiem, że o coś walczą, ale litości! Nie, niech robią swoje! Nie, bo mnie nie obchodzą.