Królowa Elżbieta II była prawdziwą milionerką. Oto jej oszałamiający majątek! [GALERIA]

Królowa Elżbieta II zmarła dokładnie 8 września 2022 roku. Miała 96 lat, a na brytyjskim tronie zasiadała przez 70 lat. W dniu jej śmierci automatycznie Wielką Brytanią zaczął rządzić jej najstarszy syn, Karol (74 l.), choć oficjalna jego koronacja jest zaplanowana na 6 maja tego roku. I to właśnie Karol odziedziczył po matce cały jej spektakularny majątek. Jak w ubiegły weekend donosiły brytyjskie media, z tego powodu w królestwie trwa teraz prawdziwa wojna, bo Karol III ani myśli dzielić się fortuną ze swoim rodzeństwem. "Mówi się, że istnieje pewna niechęć, szczególnie ze strony księcia Yorku [zhańbionego po seksskandalu księcia Andrzeja - przyp. red.], że on i jego rodzeństwo nie otrzymali jeszcze tego, co ich zdaniem jest im należne" - pisze "Daily Mail".

Wielka Brytania. Wojna o spadek po Elżbiecie II

A chodzi o majątek wart około 650 mln funtów, czyli 3,5 miliarda złotych! Jest więc o co grać. Książę Andrzej jest podobno zrozpaczony, bo powoli... nie ma z czego żyć. "Co on ma robić? Pójść po jałmużnę do starszego brata? Sprawy idą coraz gorzej. To jest katastrofa" - mówi źródło, na które powołuje się portal. Rewelacje pojawiają się po tym, jak wyszło na jaw, że podobno król Karol III odmawia zapłacenia rachunku w wysokości 32 tys. funtów (ponad 170 tys. zł) za indyjskiego uzdrowiciela, jogina, który specjalnie dla Andrzeja przyjechał do Royal Lodge w Windsorze na miesiąc.

Majątek królowej Elżbiety. Ale cacka!

Królowa Elżbieta II w czasie swojego panowania zgromadziła prawdziwą fortunę. Była znana ze swojej miłości do czystej krwi koni i bajecznie drogiej biżuterii. Co dokładnie weszło w skład jej majątku? Sprawdzicie w GALERII poniżej! Tam znajdziecie szczegóły!

11) Her Majesty also inherited nearly $70 million from the Queen Mother when she died in 2002, including investments in:👉Paintings👉Stamp collection👉Fine china 👉Jewels 👉Horses 👉Faberge egg collection— FORTUNE (@FortuneMagazine) September 9, 2022

