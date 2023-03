Krwawa jatka w szkole podstawowej. Wśród ofiar są dzieci! Strzelała młoda kobieta

USA. Strzelanina w szkole podstawowej. Zginęło 6 osób, w tym trójka dzieci

W poniedziałek, 27 marca w szkole podstawowej w Nashville (stan Tennessee) doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny. Napastniczką okazała się 28-letnia kobieta, uzbrojona w dwa karabiny automatyczne oraz pistolet. Zdołała ona zabić sześć osób, w tym trójkę dzieci. Nie podano wieku i tożsamości ofiar, policja przekazała jedynie, że byli to uczniowie i pracownicy szkoły. Pozostałe w budynku dzieci zostały przewiezione do okolicznego kościoła, z którego odbierają je rodzice. Zabójczyni nie odpowie przed sądem za popełnione przez siebie okrutne przestępstwo, ponieważ zginęła w trakcie wymiany ognia z policjantami. Motyw jej działania pozostaje na razie nieznany. Na ten moment wiadomo już, że dostała się do budynku szkoły przez boczne drzwi. 28-latka została zabita przez funkcjonariuszy niespełna kwadrans po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego strzelaniny.

Jak podaje PAP, założona w 2001 roku przez wspólnotę prezbiteriańską The Covenant School jest prywatną placówką, do której uczęszcza około 200 uczniów. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne oraz klasy 1-6.

