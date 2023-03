Weteran wojenny jeździł Uberem. Został zastrzelony na parkingu przed supermarketem!

Strzeliła w głowę 5-letniej córce, zabiła też drugą. Dzieci konały, ona triumfując dzwoniła do męża

Aaron Orozco służył przez cztery lata w amerykańskiej armii. Był członkiem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i stacjonował w Camp Pendleton w latach 2001-2005. 38-latek miał za sobą trzy misje w Iraku i Afganistanie. W pewnym momencie postanowił jednak rzucić armię i założyć rodzinę. Od przeszło czterech lat dorabiał jako kierowca Ubera.

Śmierć pod supermarketem

Jak informuje portal interia.pl, do tragedii doszło w jednej z dzielnic Los Angeles, na parkingu pod supermarketem. To tam Orozco miał wdać się w sprzeczkę z dwoma mężczyznami, których przewoził. Werbalne zaczepki szybko przerodziły się w konfrontację fizyczną. Gdy wysiedli oni z samochodu i zaczęli się okładać, jeden z pasażerów wyciągnął broń i strzelił do 38-latka.

Tamtejsza policja poinformowała, że napastnik postrzelił 38-latka i odjechał należącą do niego hondą. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce zdarzenia, znaleźli jedynie weterana z raną postrzałową górnej części tułowia. Niestety, jego życia nie udało się już uratować...

Funkcjonariusze znaleźli samochód porzucony w pobliżu miejsca zdarzenia. Obaj podejrzani wciąż pozostają jednak na wolności.

Poruszające słowa żony

Głos w sprawie zabrała sama firma przewozowa. - Nasze serca są z rodziną pana Orozco w tym trudnym dla niej czasie - podkreślono w oświadczeniu. - Zablokowaliśmy konto pasażera i współpracujemy w tej sprawie z organami ścigania - przekazali pracownicy przedsiębiorstwa.

Krótkiej wypowiedzi udzieliła mediom żona zamordowanego kierowcy. Jej słowa łamią serce! - To jakiś koszmar, wydaje mi się to niemożliwe. Nie byłam jeszcze w stanie powiedzieć o tym dzieciom (zmarły osierocił 9-letniego syna i 3-letnią córkę - red.).

38 year old Aaron Orozco was a husband and father of 2 young kids…Aaron was a Marine who served 3 tours in Iraq…only to die while driving #Uber in Lynwood. He was shot and killed this am….now police are searching for two suspects. Details all night on #NBCLA pic.twitter.com/ft3S5deqCg— Alex Rozier (@AlexNBCLA) March 24, 2023

