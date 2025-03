Rosja uderzyła dronami w Odessę! "To jeden z największych ataków"

Dantejskie sceny na Zaporożu. W późnych godzinach wieczornych zaczęły spadać rosyjskie drony. Celem był budynek mieszkalny.

Jak przekazał szef zaporoskich władz obwodowych, Iwan Fiodorow, Rosjanie przeprowadzili ponad 10 ataków na miasto. – W wyniku ataku podpalono budynki mieszkalne, samochody prywatne i obiekty infrastruktury społecznej. Niektóre domy zostały uszkodzone przez falę uderzeniową i gruzy – napisał Fiodorow w mediach społecznościowych.

Do kolejnych ataków doszło w obwodzie sumskim. Prokuratorzy poinformowali, że rosyjskie siły zrzuciły co najmniej sześć bomb kierowanych na wieś Krasnopillia. Zginęły tam dwie osoby, a co najmniej dwie zostały ranne. W obwodzie donieckim rosyjskie siły zrzuciły trzy bomby na miasto Konstantynówka, w wyniku czego zginęła jedna osoba.

Dziennik Kyiv Post opublikował na platformie wstrząsające nagrania z momentu ataku. Słychać na nim spadającego drona, chwilę później słychać eksplozję i widać słujup ognia.

Right now, Putin’s drones are striking Zaporizhzhia. As usual, the Russians are targeting residential buildings. The number of victims is being clarified. pic.twitter.com/dShfCgIeY9— KyivPost (@KyivPost) March 21, 2025

Confirmed fatalities after a Russian strike with deadly drones on residential buildings in Zaporizhzhia. Rescue efforts are ongoing.Yesterday — Odesa. Today — Zaporizhzhia.Russia keeps killing civilians with impunity, while the world keeps repeating calls for a “ceasefire.” pic.twitter.com/LttYu6kNUz— KyivPost (@KyivPost) March 21, 2025