Kryzys u Meghan Markle i księcia Harry'ego?! "Nie chciała go całować". WIDEO

Meghan Markle przyłapana! Mąż chciał ją pocałować podczas meczu koszykówki, odsunęła go. Wszystko się nagrało

Meghan Markle i książę Harry od czasu wydania autobiografii Harry'ego "Spare" o wiele rzadziej pojawiają się publicznie razem. Harry udzielał wywiadów sam, a 6 maja samotnie poleci na koronację króla Karola III. Nie brakowało medialnych doniesień o tym, że między małżonkami pojawiły się pewne nieporozumienia. Podobno Meghan Markle była niemile zaskoczona tym, jak bardzo intymne szczegóły ich życia opisał jej mąż w książce. Niektórzy wieszczyli nadchodzący kryzys w tym związku. A księżna Sussexu tylko dolała oliwy do ognia! Meghan Markle i książę Harry znów wzniecili falę plotek o swoim małżeństwie. Pojawili się na trybunach stadionu sportowego podczas meczu koszykówki.

Tajemnicze zachowanie Meghan Markle. Dlaczego zrobiła to Harry'emu?

Kamera uchwyciła ich rozmowy, a te wydawały się życzliwe i ożywione. Meghan i Harry flirtowali jak para nastolatków! Ale w pewnym momencie nad głowy książęcej pary nadleciała "kiss cam", czyli kamera uwieczniająca pocałunki osób na widowni, zwłaszcza tych znanych. Harry przysunął się do żony, ułożył usta do pocałunku i już za chwileczkę, już za momencik miał go złożyć na policzku Meghan Markle, gdy wtem... powstrzymał go dobrze widoczny, szybki ruch jej dłoni! Chęć chronienia prywatności, objaw chłodu, a może kolejny element flirtu? Jedno jest pewne - brytyjskie i amerykańskie media na wyścigi rozpisują się teraz o tym incydencie, a każdy ma na jego temat inne zdanie!

🚨 Le prince Harry et Meghan pris en flagrant délit de bisou sur la Kiss Cam du match des #Lakers auquel ils ont assisté, à Los Angeles ! 🏀💋 (via Cosmopolitan) pic.twitter.com/HQ9dWG2CQS— GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) April 25, 2023

