Książę Harry boi się Meghan Markle? "Jest przerażony, wystarczy spojrzeć"

Agnieszka Kaczorowska długo próbowała to ukryć, ale prawda wyszła na jaw. "Płaczę z bezsilności"

Książę Harry boi się humorów Meghan Markle? Królewska ekspertka oskarża

W brytyjskich mediach często wypowiadają się tak zwani królewscy eksperci, którzy analizują każdy gest i każde słowo członków rodziny królewskiej. Są to dziennikarze, prezenterzy, autorzy książek o intrygach w pałacu. Do tego grona należy też Angela Levin, dziennikarka i królewska biografka. W programie "Good Morning Britain" publicystka wysunęła bardzo mocne oskarżenia wobec Meghan Markle. Otóż Angela Levin twierdzi, że książę Harry po prostu boi się własnej małżonki. Sussexowie zdecydują się na pozew wobec Angeli Levin, a może pozostawią jej słowa bez komentarza? Co powiedziała Angela Levin o Meghan i Harrym?

"Uważam, że on jest przerażony. Wystarczy spojrzeć na niego, kiedy na nią patrzy"

"Jest wiadome wszem i wobec, że Meghan jest wspaniała, dopóki ktoś nie powie czegoś, czego ona sobie nie życzy" - zaczęła Angela Levin w śniadaniowym programie "Good Morning Britain". Jak dodała, Harry'ego przeraża zmienność jej humorów i woli nie narażać się na gniew żony, więc ustępuje jej pola i pozwala jej mówić, sam na wszelki wypadek zachowując milczenie. "Uważam, że on jest przerażony. Wystarczy spojrzeć na niego, kiedy na nią patrzy" - diagnozuje surowo Angela Levin...

Sonda Trzymasz stronę Harry'ego w wojnie z rodziną królewską? Tak, jestem za Harrym Nie, trzymam stronę pałacu Pewnie są siebie warci

'Harry doesn't want to say anything if Meghan wants to speak, if she wants to speak to someone before him he steps back, he's very nervous.'Royal biographer Angela Levin explains why she thinks Prince Harry is 'frightened' of Meghan Markle. pic.twitter.com/8R2pIIMoXj— GB News (@GBNEWS) March 15, 2023

QUIZ. Gdzie rządzą królowie? Za komplet punktów wkładamy koronę na głowę Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Po ponad 70 latach królową Elżbietę na tronie brytyjskim zastąpił... Karol William Harry Dalej