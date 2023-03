Król Karol III przekazał tajny list na ręce Meghan Markle! Ujawniono treść

Król Karol III napisał tajny list i wysłał do Meghan Markle i księcia Harry'ego! Ujawniono jego treść, to szok!

Meghan Markle i książę Harry wyjechali do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych, kiedy ich syn Archie był już na świecie. Za to półtoraroczna dziś córka Lilibet urodziła się już w Kalifornii. Królowa Elżbieta II zdążyła zobaczyć ją na krótko przed śmiercią, jednak prawdopodobnie wielu ważnych członków rodziny królewskiej nigdy nie miało takiej okazji. Przykładowo księżna Kate i książę William nie przylecieli na przyjęcie urodzinowe Lilibet, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii. A król Karol III? Jedno jest pewne - nie zamierza gniewać się na wnuczkę z powodu wybryków jej ojca. Nie dość, że zgodził się w końcu przyznać Archiemu i Lilibet tytuły księcia i księżniczki, to teraz wysłał ich rodzicom pewien tajny list!

Księżniczka Lilibet wyjedzie do Wielkiej Brytanii? Już padła propozycja!

Jak pisze "New Idea", król Karol III wysłał list do Lilibet z okazji jej chrzcin. Podobno mimo wszystko Meghan Markle i książę Harry zaprosili Karola, Kate i Williama na uroczystość, ale nikt się nie pojawił, jednak nie dlatego, że nie chciał. Wzruszony król miał wysłać wnuczce list, w którym zapewnił, że cieszy się z powodu otrzymania przez nią tytułu księżniczki i że zawsze będzie mila widziana na Wyspach, a gdy dorośnie, może zostać częścią rodziny. Kto wie, może potomstwo Meghan i Harry'ego kiedyś ucieknie do Wielkiej Brytanii jak kiedyś ich rodzice za ocean?!

