Ksiądz próbował zgwałcić 5-latka po pogrzebie! Posiedzi tylko rok

Ksiądz Vincent DeLorenzo z USA napastował seksualnie 5-latka po pogrzebie. Próbował zgwałcić, potem zaatakował inne dziecko

Ksiądz pedofil, który latami wykorzystuje seksualnie dzieci, ale jedyne, co go w związku z tym spotyka, to ciągłe przenoszenie z parafii do parafii. O takich historiach słyszeliśmy nie raz również w Polsce, ale to częsta praktyka także w innych krajach. Również w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do wyjątkowo ohydnego ataku pedofila w sutannie. A wyrok w tej sprawie jest zaskakująco łagodny. Do ataku doszło jeszcze w 1987 roku, ale prawo stanu Michigan pozwala na sądzenie tego rodzaju czynów bez względu na upływ czasu. Czterdziestokilkuletni wówczas ksiądz Vincent DeLorenzo (84 l.) pełnił posługę w Holy Redeemer Church w Burton. Tego dnia odprawiał pogrzeb, w którym uczestniczył 5-letni chłopiec należący do rodziny zmarłego. Ksiądz pedofil upatrzył sobie to dziecko i po ceremonii napastował je seksualnie, próbując je zgwałcić.

Ksiądz pedofil złapany po latach przyznał się do winy. Posiedzi tylko rok

Nie poszedł wtedy do więzienia, sprawa została zamieciona pod dywan. To poskutkowało kolejnymi pedofilskimi atakami. Po kilkunastu latach Vincent DeLorenzo napastował dziewczynkę. Po latach ofiary zdecydowały się walczyć o sprawiedliwość, gdy nagłośniono liczne pedofilskie skandale w Kościele. Ksiądz został aresztowany w 2019 roku na Florydzie. Przyznał się do obu wspomnianych czynów i poszedł na ugodę z prokuraturą. W rezultacie skazano go na pięć lat więzienia, w tym cztery w zawieszeniu. Ksiądz pedofil posiedzi w celi tylko rok. Potem będzie musiał zarejestrować się jako przestępca seksualny i nie będzie mógł kontaktować się z nieletnimi ani z nimi pracować.

Vincent DeLorenzo was sentenced on Tuesday to serve one year in the Genesee County Jail. https://t.co/ZTkiuOtZmP— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) June 14, 2023

