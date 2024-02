Sławny jezuita zmuszał do seksu zakonnice! Opowiadał, że trójkąty seksualne nawiązują do Trójcy Świętej, potem udzielał rozgrzeszeń

Kolejny Seks skandal w Kościele! Tym razem nie chodzi o pedofilię wśród księży, tylko o coś, o czym mówiło się dotychczas rzadko, a mianowicie o wykorzystywanie seksualne zakonnic przez duchownych w zgromadzeniu w Słowenii. Sławny jezuita i artysta plastyk, 69-letni obecnie Marko Rupio latami zmuszał do seksu około dwadzieścia zakonnic ze swojego zgromadzenia, wymyślając orgie i ich pseudofilozoficzne uzasadnienia - oskarża m.in. Gloria Branciani (59 l.), była zakonnica cytowana przez agencję AFP. Proceder miał trwać aż przez 30 lat. Podczas konferencji prasowej kobieta w towarzystwie prawników dokładnie opowiedziała o tym, dlaczego w 2020 roku Rupnik został ekskomunikowany. Dziś nie jest już jezuitą, ale przez dziesięciolecia jego czyny były tuszowane. Co robił? To wprost nie mieści się w głowie!

"Musieliśmy zaprosić inną siostrę, aby współżyła z nami seksualnie, ponieważ ta siostra miałaby znaczenie trzeciej osoby Trójcy, Ducha Świętego"

Jak opowiadała Gloria Branciani, przełożony zakonnic wykorzystywał fakt, iż były młode i naiwne, bezgranicznie w niego zapatrzone. Kazał im uprawiać ze sobą wymyślny seks i wmawiał im, że to wszystko wola Boga i droga do duchowego rozwoju. Uwielbiał trójkąty seksualne, opowiadając, że to "obraz Trójcy Świętej". Potem kazał spowiadać się z tego wszystkiego i udzielał rozgrzeszenia. "Musieliśmy zaprosić inną siostrę, aby współżyła z nami seksualnie, ponieważ ta siostra miałaby znaczenie trzeciej osoby Trójcy, Ducha Świętego, który zjednoczył nasz sposób relacji z nawzajem. Zaproponował nawet imię dla siostry" - opowiada eks zakonnica. "On zawsze był przez wszystkich chroniony, a wszystko, co można mu było zarzucić, było albo bagatelizowane, albo temu zaprzeczano" - dodaje. Kobiecie towarzyszła podczas konferencji Mirjam Kovac, która była sekretarką założyciela wspólnoty i również zgłosiła nadużycia.

Pierwsze sygnały o działalności Rupnika jeszcze w 1993 roku! Teraz Watykan ponownie rozpatruje sprawę

Pierwsze sygnały dotyczące tego, co dzieje się w zakonie, 59-latka dawała już w 1993 roku, ale wtedy wszystko zamieciono pod dywan. Dopiero w 2022 roku Rupnik wyznał publicznie, że został ekskomunikowany - wtedy zresztą za rozgrzeszenie jednej zakonnicy, z którą uprawiał seks, a nie orgie w zakonie. Ostatecznie... po pokucie przywrócono go do kapłaństwa. Jeszcze w 2020 roku pouczał innych z ambony podczas kazań wielkopostnych. Dopiero w czerwcu ubiegłego roku został ostatecznie wyrzucony z zakonu jezuitów! Biuro prasowe Watykanu przekazało agencji AFP, że Dykasteria ds. Nauki Wiary "właśnie otrzymała najnowsze elementy" dokumentacji od kilku instytucji, w tym takie, o których wcześniej nie słyszano. Konferencja została zorganizowana przez BishopAccountability, amerykańską grupę założoną w celu rozliczania przestępstw seksualnych w Kościele.

JUST IN: Five years to the day after the #Vatican sex-abuse summit, alleged Marko #Rupnik victim Gloria Branciani reveals her identity at Rome press conference & recounts the “devastating” abuse she suffered from Rupnik. In 2022, she had told her story under a pseudonym (1/2): pic.twitter.com/muO74g4pwi— Diane Montagna (@dianemontagna) February 21, 2024

🔴 Campaigners claim that Father Marko Rupnik, a renowned religious artist, had sex abuse at the community he founded covered up by the Vatican authorities.Read more here 👇https://t.co/ZSyZvWcT2D pic.twitter.com/rDJcF0E1eY— The Telegraph (@Telegraph) February 21, 2024

