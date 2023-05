Książę Harry i Meghan uciekali przed paparazzi. O krok od tragedii

81-letnia Martha Stewart świeci biustem z okładki. Co za ciało! "Wygumkowali zmarszczki" [ZDJĘCIA]

O krok od dramatu podczas pościgu paparazzich. Meghan i książę Harry wraz z matką Meghan wzięli udział w ceremonii wręczenia nagród w Nowym Jorku przez Ms. Foundation for Women we wtorek. W drodze na wydarzenie niemal nie doszło do tragedii. Z informacji przekazanych przez rzecznika Harry'ego wynika, że ścigali ich paparazzi.

- Ten nieustanny pościg trwający ponad dwie godziny doprowadził do wielu kolizji z udziałem innych kierowców na drodze, pieszych i dwóch funkcjonariuszy nowojorskiej policji - przekazał.

Harry i Meghan to para, która budzi wiele emocji. Często jest opisywana w plotkarskich portalach i czasopismach. W 2020 roku Harry oraz Meghan wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Jednym z powodów miało być właśnie prześladowanie ze strony prasy.

Przypomnijmy, matka Harry'ego, księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w tunelu Alma w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Miała zaledwie 36 lat.

