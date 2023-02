Tak dziś wyglądałaby księżna Diana! Niesamowita kreacja sztucznej inteligencji

Niestety, wiele światowej sławy gwiazd, odeszło zdecydowanie za wcześnie. - Jak wyglądałby te gwiazdy, gdyby wciąż żyły? - wielu z nas wciąż zastanawia się nad tym zagadnieniem. Z pomocą postanowił ruszyć im fotograf z Turcji. Za pomocą sztucznej inteligencji stworzył nietypowe portrety zmarłych ikon popkultury. Swoją kolekcję obrazów nazwał ""As if nothing happened" (ang. "Jakby nic się nie stało"). - Kiedy zacząłem majstrować przy technologii, zobaczyłem, co mogę dzięki niej zrobić i pomyślałem o tym, co uczyniłoby mnie najszczęśliwszym. Chciałem znów zobaczyć ludzi, za którymi tęskniłem i tak powstał ten projekt. Za tym projektem kryje się pytanie "jak dziś wyglądaliby ci ludzie, gdyby doszło do tragicznych wydarzeń - tłumaczył w jednym z wywiadów.

Zobaczcie sami, jak dziś wyglądałaby księżna Diana, Freddie Mercury, Michael Jackson czy też raper 2Pac poniżej:

