Książę Harry nagle zaczął mówić o królowej! "Patrzy na nas z góry"

Książę Harry powiedział coś zaskakującego o królowej Elżbiecie II! Jest przekonany, że królowa "patrzy na niego" i innych "z góry"

Właśnie dziś, 8 września 2023 roku obchodzimy pierwszą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II. Na oficjalnych stronach brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiają się zdjęcia Elżbiety II i wspomnienia jej poświęcone. A co na to wszystko Meghan Markle i książę Harry? Rocznica śmierci ukochanej babci zastała Harry'ego w Wielkiej Brytanii. Przyleciał tam na galę wręczenia nagród WellChild Awards w Hurlingham Club w Londynie. W przeddzień rocznicy śmierci Elżbiety II książę przemawiał do tłumu osób zgromadzonych na sali. W pewnym momencie powiedział coś zaskakującego o królowej Elżbiecie II! „Jak wiecie, nie mogłem być obecny na ceremonii wręczenia nagród w zeszłym roku, ponieważ zmarła moja babcia” – zaczął Harry. "Jak zapewne wiecie, byłaby pierwszą osobą, która nalegałaby, żebym mimo to przyjechał do was wszystkich, zamiast iść do niej. I właśnie dlatego wiem, że dokładnie rok później patrzy na nas wszystkich z góry i jest szczęśliwa, że razem nadal zwracamy uwagę na tak niesamowitą społeczność" - powiedział Harry. Oczywiście nie brak teraz złośliwych komentarzy tych, którzy uważają, że spoglądająca z góry na Harry'ego królowa Elżbieta II raczej nie jest zachwycona jego zachowaniem.

Pierwsza rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Brytyjska monarchini panowała przez 70 lat

Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI, zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii, ktroą władała przez 70 lat. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III. Elżbieta II 19 września spoczęła w kaplicy św. Jerzego w Windsorze tuż obok zmarłego w zeszłym roku księcia Filipa, swojej siostry oraz rodziców.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

WATCH: Prince Harry talks about the late Queen who died 1 year ago tomorrow 👇 “I was unable to attend the awards last year as my grandmother passed away…I know, exactly one year on, she is looking down on all of us tonight – happy we are together…” pic.twitter.com/eVjcHgke9V— Chris Ship (@chrisshipitv) September 7, 2023

