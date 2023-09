Meghan Markle i książę Harry wrócą do rodziny królewskiej?! "Chcą ratować karierę"

Meghan Markle i książę Harry wrócą do rodziny królewskiej? Coraz gorsza sytuacja finansowa zmusza ich do rozważenia powrotu

Niemal każdego dnia pojawiają się nowe plotki o Meghan Markle i księciu Harrym. Choć książęca para deklarowała, że zamierza uciec do Ameryki w poszukiwaniu prywatności, ostatecznie skończyła na niezliczonych intymnych opowieściach i wyskakiwaniu z każdej lodówki. Koniec końców atakowanie brytyjskiej rodziny królewskiej i publiczne pranie brudów nie przyczyniło się do wzrostu ich popularności, w dodatku pracodawcy tacy jak Spotify nie byli zachwyceni kreatywnością Meghan i Harry'ego, w efekcie ich umowa ze streamingowym gigantem warta 20 milionów dolarów została zerwana. Co teraz będzie? Jeśli wierzyć plotkom powtarzanym przez magazyn In Touch, uciekinierzy z brytyjskiej rodziny królewskiej chcą wrócić na jej łono. Wszystko dlatego, że interesy Sussexów w Stanach Zjednoczonych idą bardzo źle, a konflikt z royalsami nie przyczynił się do wzrostu popularności Meghan i Harry'ego.

„Teraz, gdy ich umowa z Netfliksem jest zagrożona, Harry i Meghan panikują z powodu swoich finansów”

„Harry i Meghan potajemnie skontaktowali się z bratem Harry'ego, księciem Williamem, aby omówić możliwość powrotu do rodziny królewskiej” – mówi tajemncze źródło magazynowi In Touch, dodając: „Tego oboje bardzo chcą”. Podobno zdesperowana Meghan doszła do wniosku, że powrót do łask u króla Karola III czy księcia Williama byłby ratunkiem dla jej kariery. „Mogłoby to nadać nowy charakter ich marce” – konkluduje zagadkowy informator. „Teraz, gdy ich umowa z Netfliksem jest zagrożona, Harry i Meghan panikują z powodu swoich finansów” - ujawnia. Ale czy król zechce wybaczyć Harry'emu aż tak wielką aferę?

