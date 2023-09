Rok temu zmarła królowa Elżbieta II! Przypominamy 70 lat panowania i wzruszający pogrzeb

Pierwsza rocznica śmierci Elżbiety II. Królowa brytyjska zmarła 8 września 2022 roku. Kiedy wstąpiła na tron? Ile lat panowała?

Te poruszające wieści obiegły świat 8 września ubiegłego roku. Aż trudno uwierzyć, że właśnie dziś mija dokładnie rok od śmierci królowej Elżbiety II! Przypominamy najważniejsze fakty z długiego i ciekawego życia królowej brytyjskiej, jej wzruszający pogrzeb oraz przyczynę śmierci Elżbiety II. Kiedy najdłużej panująca monarchini wstąpiła na tron? Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III. Akt zgonu królowej Elżbiety II został pokazany brytyjskim poddanym. To pierwszy przypadek w dziejach, kiedy brytyjska rodzina królewska zdecydowała się na taki krok. Jako przyczynę zgonu Elżbiety II w dokumencie wpisano "podeszły wiek".

Zakazana miłość królowej. Miała 13 lat, gdy poznała księcia Filipa! Rodzice niechętnie patrzyli na tego kandydata na męża Elżbiety

Nie wszyscy wiedzą, że kiedy urodzona 21 kwietnia 1926 roku Elżbieta II była dzieckiem, szanse na objęcie przez nią brytyjskiego tronu nie były wielkie. Znajdowała się zaledwie na trzecim miejscu w kolejce do tronu. Jednak po abdykacji jej stryja Edwarda VIII, który zrzekł się tronu dla małżeństwa z Wallis Simpson, królem został ojciec Elżbiety, co uczyniło ją następczynią tronu. Uzyskała tytuł Jej Królewskiej Wysokości Księżniczki Elżbiety. Od dziecka była znana ze skrupulatności, odpowiedzialności i poświęcenia dla ojczyzny. Podczas II wojny światowej wraz z siostrą pomagały nawet kopać fortyfikacje w parku w Windsorze. W wieku zaledwie 13 lat poznała przyszłego męża, księcia Filipa, wówczas 18-letniego oficera. Rodzice przyszłej królowej byli niechętni temu związkowi, ale zgodzili się na zaręczyny, gdy miała 20 lat. Ślub odbył się 20 listopada 1947 roku.

Na jej pogrzeb przybyło 19 monarchów, 48 prezydentów i 22 premierów

Ceremonia pogrzebowa królowej Elżbiety II była bez wątpienia największym i najbardziej wzruszającym wydarzeniem historycznym od lat. Na ceremonii byli obecni reprezentanci 145 państw, w tym 19 monarchów, 48 prezydentów i 22 premierów! Przybyli m.in. prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą. Najpierw w Pałacu Westministerskim przez cztery dni leżała wystawiona na widok publiczny trumna z ciałem Elżbiety II. 19 września 2022 roku królewska kompania żołnierzy podniosła trumnę z katafalku i przez północne drzwi wyniosła ją do królewskiej karocy. Trumna trafiła w karocy do Opactwa Westminsterskiego z towarzyszeniem wojskowych honorów. Dotarła do opactwa i została wniesiona do środka.

Gdzie jest grób królowej Elżbiety II? Spoczęła w kaplicy św. Jerzego obok męża księcia Filipa

W samo południe zaczęła się msza pogrzebowa, zakończona dwiema minutami ogólnokrajowej ciszy. Podczas kazania podkreślono, że królowa należała do nielicznych przywódców, którzy szczerze i całkowicie oddali swoje życie służbie dla innych i że to właśnie tacy liderzy zostaną dobrze zapamiętani przez ludzi. Po podniosłym nabożeństwie kondukt ruszył do Windsoru przez m.in. Parliament Street, Horse Guards Road i królewskie ogrody aż po Wellington Arch. Ostatnie uroczystości były już przeznaczone dla najbliższych członków rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta II spoczęła w kaplicy św. Jerzego w Windsorze tuż obok zmarłego w zeszłym roku księcia Filipa, swojej siostry oraz rodziców. Tam można odwiedzać jej grób.

