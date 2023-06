Ujawnią tajne pamiętniki królowej Elżbiety II! "Pisała je przez 70 lat"

Po królowej Elżbiecie II zostały tajne pamiętniki i pełno listów! Jej lokaj pracuje nad przygotowaniem zapisków do publikacji

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II cieszyła się powszechnym szacunkiem poddanych i ich wielką sympatią. Do dziś znajduje się na absolutnym szczycie w rankingach popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej i nawet księżna Kate i książę William nie mają z nią pod tym względem szans. Wielu żałuje, że już nigdy nie usłyszymy nowych mądrych słów królowej brytyjskiej. A może jednak jest na to jakaś szansa? Okazuje się, że jak najbardziej jest! Według "Telegraph" szykuje się historyczne wydarzenie. Rodzina z królem Karolem III na czele postanowiła ujawnić tajne pamiętniki i listy, które królowa Elżbieta II pisała przez siedemdziesiąt lat swojego panowania. Nad wszystkim czuwa Paul Whybrew, dawny wierny lokal monarchini, który służył jej przez 44 lata. Dwa dni każdego tygodnia spędza na przeglądaniu zapisków, jakie pozostały po królowej Elżbiecie II i selekcjonuje jetak, by wybrać to, co nadaje się do publikacji.

Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III.

