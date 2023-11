Książę Harry o swoim prawdziwym ojcu! Cytuje szokujące słowa króla Karola

Książę Harry szczerze o tym, czy król Karol III to jego prawdziwy ojciec! Brytyjski monarcha lubił pewien niepokojący żart

Te plotki na temat księcia Harry'ego krążą od samego momentu jego narodzin. Czy król Karol jest prawdziwym ojcem swojego młodszego syna? A może to jeden z kochanków księżnej Diany spłodził rudowłosego Harry'ego? Jako rzekomy prawdziwy ojciec księcia wymieniany był od lat James Hewitt. Ten brytyjski oficer kawalerii faktycznie miał z Dianą płomienny romans. Chociaż najprawdopodobniej poznał Dianę już wtedy, gdy Harry był na świecie, plotki nie milkną, przede wszystkim z powodu takiego samego rudego koloru włosów obu panów. Książę Harry nie byłby sobą, gdyby nie poruszył także tego osobistego tematu. Można się zdziwić! Harry pozwolił sobie na bardzo szczere wyznanie. Ujawnił, co powiedział mu kiedyś na temat plotek dotyczących ojcostwa król Karol III!

'"Kto wie, czy jestem nawet twoim prawdziwym ojcem?". Śmiał się i śmiał'

"Papa lubił opowiadać różne historie.(...) Zawsze kończył wybuchem filozofowania ... "Kto wie, czy naprawdę jestem księciem Walii?", "Kto wie, czy jestem nawet twoim prawdziwym ojcem?". Śmiał się i śmiał, choć był to wyjątkowo nieśmieszny żart, biorąc pod uwagę krążącą właśnie wtedy plotkę, że moim prawdziwym ojcem był jeden z byłych kochanków mamusi, major James Hewitt. Jedną z przyczyn tej plotki były płomienne rude włosy majora Hewitta, ale inną przyczyną był sadyzm". (...) Nie mógł też pogodzić się z tym, że tak wiele osób wierzyło w stare plotkarskie doniesienia. Nieważne, że moja mama poznała majora Hewitta dopiero długo po moim urodzeniu" - pisze Harry. Wygląda na to, że on sam wierzył, iż Karol to jego prawdziwy ojciec, zaś Karol być może niekoniecznie...

Prince Harry uses his memoir to discuss his mother Diana's affair with Major James Hewitt and claims his father Charles joked, 'Who knows if I'm even your real father?' pic.twitter.com/f6F9Xt5MSI— sandieshoes 🇬🇧🇺🇸 (@sandieshoes) January 5, 2023

