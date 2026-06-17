Książę Harry wróci do Wielkiej Brytanii?! Ujawnił, czy zabierze Meghan

Page Six: Książę Harry chce w lipcu wrócić do Wielkiej Brytanii, najlepiej z żoną i dziećmi. Chodzi o ważne wydarzenie

Książę Harry planuje w lipcu chwilowy powrót do Wielkiej Brytanii. Powodem są według Page Six przygotowania do organizowanej nadal właśnie przez Harry'ego imprezy sportowej Invictus Games 2027, które odbędą się w Birmingham. Uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej chciałby przyjechać na Wyspy z żoną Meghan Markle oraz dziećmi – siedmioletnim Archiem i pięcioletnią Lilibet. Na razie nie zapadły jednak żadne ostateczne decyzje. Według informacji przekazywanych przez age Six, Harry bardzo chciałby wykorzystać wizytę do spotkania z królem Karolem III. Problemem pozostają jednak kwestie bezpieczeństwa. Książę od lat podkreśla, że obecne zabezpieczenia zapewniane jego rodzinie podczas pobytu w Wielkiej Brytanii są niewystarczające. Domagał się policyjnej ochrony, choć nie jest już pracującym członkiem rodziny królewskiej. Sąd nie przyznał mu racji.

Nie ma obecnie żadnych szans na spotkanie Harry’ego z księciem Williamem

Choć media spekulują o możliwym spotkaniu Harry’ego z ojcem, zupełnie inaczej wygląda sytuacja w relacjach z jego starszym bratem. Według źródeł cytowanych przez Page Six nie ma obecnie żadnych szans na spotkanie Harry’ego z księciem Williamem. Konflikt między braćmi trwa od kilku lat i nadal pozostaje bardzo głęboki. Ostatni raz obaj zostali publicznie sfotografowani razem podczas pogrzebu królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 roku. Później relacje dodatkowo pogorszyły się po publikacji autobiografii Harry’ego „Spare”.

Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe dla rannych, chorych i poszkodowanych żołnierzy oraz weteranów. Harry powołał je do życia w 2014 roku po tym, jak zainspirowały go amerykańskie Warrior Games. Zawody wrócą do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od inauguracyjnej edycji w Londynie w 2014 roku. W Birmingham ma wystąpić około 550 zawodników z 25 krajów. Organizatorzy zapowiedzieli również wprowadzenie nowych konkurencji, w tym pickleballa, laser run oraz esportu.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry będą żałować odejścia z monarchii? Tak. Szybko zrozumieją, że bez królowej nie są tak ważni, jak im się wydawało. Nie. Teraz będą mogli prowadzić szczęśliwe życie. To ich najlepsza decyzja. To zależy, czego teraz oczekują.

Prince Harry hopes to bring Meghan Markle and kids to the UK in weeks — but still won’t see this family member https://t.co/bMyAYBKtnX pic.twitter.com/EWWrqdfzFS— Page Six (@PageSix) June 8, 2026

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