Księżna Kate poszła do kochanki Williama?! Te plotki oburzały rodzinę królewską

Księżna Kate na imprezie u Rose Hanbury! Bawiła się na festiwalu u kobiety, o której plotkowano, że jest kochanką Williama

Te plotki zbulwersowały w 2019 roku brytyjskich poddanych i rodzinę królewską. Teorii o tym, kto je rozpuścił, nie brakuje, ale jedno jest pewne - chociaż royalsi niemal nigdy nie komentują niezliczonych pogłosek na swój temat, tym razem pojawiło się zdecydowane dementi, a nawet groźby pozwów sądowych wobec brytyjskiej prasy. Straszliwe plotki głosiły ni mniej, ni więcej, tylko to, że William romansował z koleżanką księżnej Kate, piękną markizą Rose Hanbury. Przez jakiś czas daremnie wypatrywano Rose na salonach, teraz ewidentnie wróciła do łask. Najpierw była widziana na koronacji króla Karola III, a parę dni temu, jeśli wierzyć Daily Mail, gościła... księżną Kate. Podobno Kate poszła na kolację do Rose i jej męża - bez Williama. Potem uczestniczyła w ekskluzywnym festiwalu muzycznym Houghton Festival, zorganizowanym na terenie posiadłości Rose i jej starszego o 23 lata małżonka w Norfolk. Ciekawe, czy między paniami doszło do jakichś spięć?

Książę William miał romans z Rose Hanbury? Historia plotek, które wstrząsnęły Wielką Brytanią

W 2019 roku wybuchł słynny skandal związany z oskarżeniami o romans, jakie wysuwano wobec księcia Williama. Brytyjskie media rozpisywały się o awanturze, do jakiej miało dojść między Rose a księżną Kate. Według okropnych plotek William miał skusić się na skok w bok z markizą. Mimo sprostowań i gróźb prawnych ostatecznie sprawa do sądu nie trafiła i przycichła, ale faktycznie Rose zniknęła z towarzyskich kręgów Kate i Williama. Potem wróciła. Najpierw widziano ją na pogrzebie Elżbiety II, potem nie tylko poszła na koronację, lecz w dodatku jeden z jej synów stał na balkonie Pałacu Buckingham między królem a Williamem, co wywołało niemało komentarzy. Elegancka markiza pojawiła się na koronacji u boku starszego od siebie o 23 lata męża, markiza Davida Rocksavage.

