Rosja też chce gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny na Ukrainie. Słowa Siergieja Ławrowa

„Teraz, gdy na horyzoncie rysuje się perspektywa politycznego i dyplomatycznego rozwiązania, Unia Europejska postanowiła, że ​​chce zasiąść do stołu negocjacyjnego i zaczęła mówić o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jako kluczowym elemencie pokojowego rozwiązania. Pomińmy fakt, że nikt w Unii Europejskiej nie wspomniał o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji – choć bez tego konfliktu nie da się rozwiązać…”. Takie słowa wypowiedział Siergiej Ławrow, mówiąc o ewentualnym zakończeniu wojny na Ukrainie. Rosyjski minister powiedział, że Unia Europejska mówi tylko o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu konfliktu, a Rosja też chce takich gwarancji. Jak dodał, jego zdaniem Ukraina „niszczy wszystko, co rosyjskie”, a „sytuacja dotycząca Rosjan” jest na Ukrainie poważna.

Zełenski: "Zawieszenie broni w okresie Wielkanocy mogłoby stać się początkiem rzeczywistych działań na rzecz pokoju"

Wcześniej Wołodymyr Zełenski wypowiadał się na temat zawartego na czas prawosławnej Wielkanocy rozejmu. „Dzisiaj ustaliliśmy zasady naszej reakcji na ewentualne naruszenia warunków zawieszenia broni przez armię rosyjską. Wszyscy rozumiemy, z kim mamy do czynienia. Ukraina będzie przestrzegać zawieszenia broni i będzie działać wyłącznie w sposób lustrzany. Brak rosyjskich ataków w powietrzu, na lądzie i na morzu będzie oznaczał brak naszej odpowiedzi” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. „Ukraina wielokrotnie proponowała Rosji różne formy zawieszenia broni i uważamy, że Wielkanoc powinna być czasem spokoju i bezpieczeństwa. Zawieszenie broni w okresie Wielkanocy mogłoby stać się początkiem rzeczywistych działań na rzecz pokoju – z naszej strony mamy odpowiednią propozycję” - dodał prezydent Ukrainy.

Today, we defined the parameters of our response to any potential violations of the ceasefire by the Russian army. We all understand who we are dealing with. Ukraine will adhere to the ceasefire and respond strictly in kind. The absence of Russian strikes in the air, on land, and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2026