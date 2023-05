Lekarz przepisał jej na receptę lek antydepresyjny. 23-latka walczy o życie na OIOM-ie!

W leku, który lekarz przepisał Kayli Nelson, znajdowała się substancja czynna - lamotrygina. Gdy po trzech tygodnia jego zażywania 23-latka zobaczyła na swej skórze czerwone pęcherze, udała się na szpitalny oddział ratunkowy z przeświadczeniem, że doszło po prostu do jakiejś reakcji alergicznej. Tam szybko poddano ją testom, które wskazały, że jest to jednak reakcja skórno-śluzówkowa o nazwie zespół Stevensa-Johnsona (SJS). Portal abczdrowie.pl informuje, że prowadzi on do wystąpienia zmian skórnych w postaci nadżerek i rumienia oraz spełzania naskórka, co powoduje martwicę tkanek. Daje ostre objawy i ma gwałtowny przebieg, dlatego też stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Uważa się, że do SJS prowadzi nadmierna reakcja układu odpornościowego m.in. na określone związki chemiczne. Skutkiem tego jest apoptoza, czyli masowa śmierć komórek naskórka.

Walka o życie 23-latki

Choroba ta zdarza się niezwykle rzadko – u dwóch do pięciu osób na milion. 23-latka była jedną z trzech osób w całym niemal 3,5-milionowym stanie Utah, u których zdiagnozowano SJS po leczeniu lamotryginą. Zmiany skórne przypominające głębokie oparzenia pokrywają nie tylko skórę młodej kobiety, ale także jej oczy, uszy oraz jamę ustną i gardło. Łącznie zajmują aż 30 proc. powierzchni jej ciała. Niestety, doszło również do uszkodzenia wątroby 23-latki, a lekarze od 4 maja nieprzerwanie walczą o jej życie. Kobieta przeszła już operację powiek, bez której prawdopodobnie straciłaby wzrok. Lekarze przyznają, że jej stan powoli się poprawia, jednak są bardzo ostrożni w dalszych rokowaniach.

Jej przyjaciele w internecie założyli zbiórkę, aby pomóc jej rodzinie pokryć koszty leczenia Kayli. - Choroba zaczyna się od małej wysypki i rozwija się w pęcherze, które zaczynają się łuszczyć, pozostawiając odsłoniętą tkankę i dając duże ryzyko infekcji, nie wspominając o niewyobrażalnym bólu (...) SJS jest niesamowicie bolesne, a Kayla straciła zdolność do pracy, spania, jedzenia lub robienia czegokolwiek, co sprawia jej przyjemność, i pozostawiło ją w bardzo tragicznej sytuacji finansowej, dlatego tu jesteśmy - czytamy.

Kayla Nelson, 23, was diagnosed with Stevens-Johnson syndrome, a serious and extremely painful disorder, after taking #Lamotrigine for her anxiety#Pharmaceuticals #InformedConsenthttps://t.co/bdbAjpW5PP— A Voice For Choice Advocacy (@avoiceforchoice) May 18, 2023

Sonda Czy często stosujesz leki bez recepty? Często Rzadko Wolę tradycyjne metody