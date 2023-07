i Autor: Shutterstock

Makabra na lotnisku

Lekarze amputowali kobiecie nogę na lotnisku! Szokujące zdjęcia

Koszmar na lotnisku! Turystka korzystająca z ruchomego chodnika dla pasażerów potknęła się o własną walizkę na końcu taśmy. Noga 57-latki znalazła się między ruchomą taśmą a podłogą i została zmiażdżona. To, co działo się potem, to prawdziwa makabra. Władze lotniska przepraszają i zapewniają, że kobieta dostanie odszkodowanie...