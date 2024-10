Lista gości Diddy'ego i Epsteina będzie ujawniona?! Elon Musk się wygadał, są nazwiska

Elon Musk zaczął mówić o aferze wokół Diddyego i o Jeffreyu Epsteinie. Wymienił dwie sławne osoby, które jego zdaniem teraz się boją!

Afera z udziałem Diddy'ego to sprawa co najmniej na miarę skandalu wokół Jeffreya Epsteina. Raper od lat 90. organizował imprezy z udziałem najsławniejszych i najbogatszych ludzi świata, zwłaszcza gwiazd Hollywood. Imprezy te późnym wieczorem przeobrażały się w orgie, a to, co się wtedy działo, spędza dziś sen z powiek niejednemu mieszkańcowi Hollywood. Bo Diddy'ego aresztowano, a kolejne młode kobiety pozywają go, twierdząc, że do udziału w orgiach zmuszano je przez podawanie narkotyków czy leków. Kto z tego korzystał? Kto widział, ale nie reagował? Spekulacje szaleją, w internecie można znaleźć całe listy gości Diddy'ego. Trzeba oczywiście pamiętać, że uczestnictwo w tzw White Parties wcale nie musiało oznaczać udziału w drugiej części imprez zwanych Freak Offs, czyli w orgiach, według prokuratury i pozywających połączonych z przemocą. Ale na pewno samo wiązanie czyjegoś nazwiska z Diddym może teraz zrujnować karierę. W dodatku afera wypłynęła tuż przed wyborami prezydenckimi w USA, a ogromna część gwiazd znana jest z popierania Demokratów, co na pewno nie przysłuży się mającej niewielką przewagę w sondażach Kamali Harris. A teraz oliwy do ognia dolał Elon Musk.

„Myślę, że Kamala ma tak duże poparcie, ponieważ jeśli wygra Trump, lista klientów Epsteina zostanie upubliczniona"

Zaangażowany w kampanię Donalda Trumpa najbogatszy człowiek świata wypalił, że jeśli republikanin wygra, ujawnione zostaną listy gości i klientów rapera Diddy'ego i Jeffreya Epsteina. Według Muska niektórzy już teraz są przerażeni. Wymienił dwa znane nazwiska biznesmenów, którzy mają też się bać! Według niego przestraszeni to m.in. Bill Gates, założyciel Microsoft oraz Reid Hoffman, założyciel LinkedIn. Musk przedstawił swoje twierdzenia w wywiadzie dla Tuckera Carlsona, tego samego, który przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem. Nie przedstawił dowodów na poparcie swoich tez. „Myślę, że Kamala ma tak duże poparcie, ponieważ jeśli wygra Trump, lista klientów Epsteina zostanie upubliczniona. A niektórzy miliarderzy stojący za Kamalą są przerażeni takim wynikiem wyborów” - mówił miliarder. „On jest przerażony wizją zwycięstwa Trumpa” — powiedział o Hoffmanie. "On z pewnością nie jest ideologicznie związany z Trumpem, ale myślę, że tak naprawdę martwi się sytuacją Epsteina... że Departament Sprawiedliwości może faktycznie pójść naprzód". Bill Gates po wybuchu afery z Epsteinem wyrażał żal z powodu swojej z nim znajomości, jednak podkreślał, iż znał go tylko z działalności charytatywnej. Ale The New York Times pisał, że założyciel Microsoft zaprzyjaźnił się z Epsteinem już po tym, jak został on skazany za przestępstwa seksualne.

O co chodzi w aferze z udziałem Diddy'ego? Usłyszał zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń

Sean Combs, znany też jako Diddy lub Puff Daddy, 16 września został aresztowany pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń. Raper od lat 90. organizował imprezy, podczas których nie brakowało narkotyków i orgii. 16 września FBI zatrzymało go w nowojorskim hotelu. Usłyszał zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych i wymuszeń, w sądzie mnożą się prywatne pozwy od młodych kobiet, które twierdzą, iż nie szły wcale świadomie na orgię z gwiazdami, tylko były wabione np. jako tancerki, a potem osaczane, straszone, nawet fizycznie przymuszane do seksu oraz faszerowane narkotykami. Mnożą się plotki, które mogą zatrząść Hollywood niczym sprawa Jeffreya Epsteina. W komentarzach wymieniane są też nazwiska bardzo znanych mężczyzn, którzy mieli być wykorzystani przez Diddy'ego jako nieletni, to jednak nie zostało nijak potwierdzone przez nich samych czy śledczych.

O co chodzi z aferą wokół Jeffreya Epsteina? Najsłynniejszym jej bohaterem jest książę Andrzej

Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Parę lat temu za kraty trafiła jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności. Jedna z ofiar Epsteina twierdzi, że jako 17-latkę zmuszano ją do seksu m.in. z brytyjskim księciem Andrzejem, synem Elżbiety II oraz z jeszcze jednym księciem "z południa Europy". Książę Andrzej wszystkiemu zaprzeczał, ale zapłacił dorosłej dziś kobiecie dużą kwotę w ramach ugody, by nie doszło do procesu cywilnego.

Elon Musk claimed billionaires like Bill Gates are afraid of a Donald Trump win because it would lead to the release of the names of associates of Sean 'Diddy' Combs and Jeffrey Epstein.The Tesla CEO, 50, made the unfounded claim in an interview with Tucker Carlson on the pic.twitter.com/eVAzCOuA9d— MassiVeMaC (@SchengenStory) October 8, 2024

