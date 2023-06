Lottie Moss sprzedaje nagie ciało za 5 dolarów! Siostra gwiazdy rozbiera się za grosze

Asystentka Donalda Trumpa to sobowtór Melanii Trump! Dziennikarze się pomylili

Lottie Moss (25 l.) była jeszcze niedawno dobrze zapowiadającą się modelką młodego pokolenia. Siostrze samej Kate Moss (49 l.) wróżono wielką karierę i zarobienie milionów. Tymczasem piękna Lottie wpadła w wir imprez i odwyków, a prestiżowe zlecenia nie nadeszły. Gwiazdka pokochała za to... internetowe platformy dla dorosłych. Postanowiła zarabiać na rozbieraniu się w sieci. "Odblokuj dostęp, by zobaczyć moje piersi pupę i całe ciało całe mokre i namydlone" - głosiła jej pierwsza reklama... "Jej kariera sięgnęła dna" - komentowali specjaliści z branży mody w "The Sun". Lottie Moss odpowiadała w mediach społecznościowych: "Jestem DUMNA z bycia na tej platformie i całkowicie się rozbiorę, jeśli poprosisz wystarczająco ładnie". Teraz poszła o krok dalej.

Lottie Moss obiecuje, że pokaże wszystko. Skandalistka obniżyła ceny

Najwyraźniej dla Lottie Moss mimo bycia siostrą multimilionerki liczy się dosłownie każdy grosz Jak pisze "Daily Mail", gwiazdka sprzedaje swoje rozbierane zdjęcia w sieci... już za pięć dolarów. Tyle po pięćdziesięcioprocentowej zniżce kosztuje odblokowanie pierwszej fotki na koncie Lottie. Fotka przedstawia nagą gwiazdę stojącą tyłem z wypiętą pupą. Co można nabyć za 10 i więcej dolców? Moss bez ogródek informuje, że tym, którzy zapłacą nieco więcej, pokaże genitalia. Kate Moss póki co nie komentuje profesji swojej krewniaczki...

